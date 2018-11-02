Дивне поховання дитини в центрі Києва: з'ясувалися резонансні деталі

Колаж РБК-Україна

В могилі поліція виявила урну з прахом

У центрі Києва, біля монумента акторові Леоніду Бикову була виявлена маленька надгробна плита. Всі подробиці інциденту розповіли "Факти".

Дивне поховання знайшла у п'ятницю, 2 листопада, жінка, яка доглядає за пам'ятниками на Петровській алеї. Вона знайшла маленьку надгробну плиту, на якій було надряпано "Макар Вадимович Фоміних".

Жінка припустила, що так як розмір плити невеликий, то в даному місці похована дитина. Вона зазначила, що раніше цієї плити тут не було.

Представник столичної поліції Оксана Блищик підтвердила, що була виявлена могильна плита, а на даний момент не встановлено, хто під нею похований.

"Могильна плита дійсно знайдено. Причому свідок стверджує, що ще зовсім недавно надгробку на цьому місці не було. Але говорити про те, що під плитою похована дитина, ми поки не можемо. В даний момент біля передбачуваного поховання знаходяться співробітники поліції. Вони чекають рятувальників, які повинні будуть перевірити, чи є під плитою труп чи ні", - розповіла Блищик.

Фото: espreso.tv

Як повідомляє видання, ім'я, що було написано на плиті, а також дати народження і смерті, належать маленькому хлопчику, який помер 5 липня 2016 року в лікарні.

Дитина потрапила інститут нейрохірургії імені Ромоданова з діагнозом гідроцефалія, яка виникла через внутрішний крововилив на шосту добу після народження дитини.

Батьки разом з волонтерами навіть збирали гроші на лікування цієї дитини в соціальних мережах, але він на жаль, помер. Мама Макара з Придністров'я, а батько з Криму, в Києві вони жили у родичів. У сім'ї є ще одна дитина – п'ятирічна дівчинка.

Ім'я, яке було надряпано на надгробку – повністю збігається. Однак, незрозуміло, як на Петровській алеї міг з'явитися надгробок дитини, яка померла майже два роки тому.

За станом на 15:00 стало відомо, що під могильною плитою була виявлена урна з прахом. Поліція встановила батьків дитини, яких зараз допитують і відкрила кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відвідувачів вегетаріанського ресторану нагодували їжею з людським м'ясом.

А також розповідали про те, що в Одеській області раптово померла чотиримісячна дитина.

Відео: РБК-Україна