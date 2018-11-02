Странное захоронение ребенка в центре Киева: выяснились резонансные детали

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В могиле полиция обнаружила урну с прахом

В центре Киева, возле монумента актеру Леониду Быкову была обнаружена маленькая надгробная плита. Все подробности инцидента рассказали "Факты".

Странное захоронение нашла в пятницу, 2 ноября, женщина, которая ухаживает за памятниками на Петровской аллее. Она обнаружила маленькую надгробную плиту, на которой было нацарапано "Макар Вадимович Фоминых".

Женщина предположила, что так как размер плиты небольшой, то в данном месте похоронен ребенок. Она отметила, что ранее этой плиты тут не было.

Представитель столичной полиции Оксана Блыщик подтвердила, что была обнаружена могильная плита, но на данный момент не установлено, кто под ней похоронен.

"Могильная плита действительно найдена. Причем свидетельница утверждает, что еще совсем недавно надгробия на этом месте не было. Но говорить о том, что под плитой похоронен ребенок, мы пока не можем. В данный момент возле предполагаемого захоронения находятся сотрудники полиции. Они ждут спасателей, которые должны будут проверить, есть под плитой труп или нет", - рассказала Блыщик.

Фото: espreso.tv

Как сообщает издание, имя, которые было написано на плите, а также даты рождения и смерти, принадлежат маленькому мальчику, который скончался 5 июля 2016 года в больнице.

Ребенок попал институт нейрохирургии имени Ромоданова с диагнозом гидроцефалия, которая возникла из-за внутреннего кровоизлияния на шестые сутки после рождения ребенка.

Родители вместе с волонтерами даже собирали деньги на лечение этого малыша в социальных сетях, но он к сожалению, скончался. Мама Макара из Приднестровья, а отец из Крыма, в Киеве они жили у родственников. В семье есть еще один ребенок – пятилетняя девочка.

Имя, которое было нацарапано на надгробии – полностью совпадает. Однако, непонятно, как на Петровской аллее могло появиться надгробие ребенка, который умер почти два года назад.

По состоянию на 15:00 стало известно, что под могильной плитой была обнаружена урна с прахом. Полиция установила родителей ребенка, которых сейчас допрашивают и открыла уголовное производство по статье "Умышленное убийство".

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Видео: РБК-Украина