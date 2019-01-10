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Потрійна трагедія: в Одеській області чоловік вбив свою сім'ю і наклав на себе руки

STYLERПодії    10.01.2019 - 12:54
Потрійна трагедія: в Одеській області чоловік вбив свою сім'ю і наклав на себе руки
Колаж РБК-Україна

Чоловік жорстоко розправився зі своєю родиною

Чергова сімейна трагедія сталася в місті Біляївка Одеської області. Зараз правоохоронці встановлюють обставини смерті трьох чоловік в квартирі, де були виявлені тіла 37-річного господаря, його 43-річної дружини і 10-річної дочки. Про це повідомив Біляївський відділ поліції в Одеській області.

Потрійна трагедія: в Одеській області чоловік вбив свою сім'ю і наклав на себе руки

Скріншот поста: facebook.com/gunp.odessa/

За попередньою інформацією, чоловік задушив свою дружину і дочку, після чого покінчив з собою.

Зараз на місці працюють співробітники поліції, експерти та кінологи.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Відео з місця події: facebook.com/gunp.odessa/

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в мережі розгорівся скандал через вихід під заставу боксера Очеретного.

До речі, нещодавно поліція затримала небезпечного злочинця, який задушив свою знайому дротом від зарядки.

Також раніше ми повідомляли про те, що в Туреччині заарештували чоловіка, якого підозрюють у вбивстві студенток в Харкові.

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