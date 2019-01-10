Тройная трагедия: в Одесской области мужчина убил свою семью и покончил с собой

Коллаж РБК-Украина

Мужчина жестоко расправился со своей семьей

Очередная семейная трагедия произошла в городе Беляевка Одесской области. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства смерти трех человек в квартире, где были обнаружены тела 37-летнего хозяина, его 43-летней жены и 10-летней дочери. Об этом сообщил Беляевский отдел полиции в Одесской области.

Скриншот поста: facebook.com/gunp.odessa/

По предварительной информации, мужчина задушил свою жену и дочь, после чего покончил с собой.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции, эксперты и кинологи.

Открыто криминальное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Видео с места события: facebook.com/gunp.odessa/

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в сети разгорелся скандал из-за выхода под залог боксера Очеретного.

Кстати, недавно полиция задержала опасного преступника, который задушил свою знакомую проводом от зарядки.

Также ранее мы сообщали о том, что в Турции арестовали мужчину, которого подозревают в убийстве студенток в Харькове.