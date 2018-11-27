Вбив і викинув голу в під'їзд: подробиці резонансного інциденту

Відео: (youtube.com/Поліція Днепропетровщини)

У вівторок в одному з під'їздів у Дніпрі був знайдений труп дівчини. Вбиту впізнали, після чого поліція затримала підозрюваного в її вбивстві. Можливий вбивця був знайдений в той же день, розповіли в прес-службі поліції в Дніпропетровській області.

Повідомляється, що труп молодої дівчини віком близько 22-25 років був знайдений мешканцем багатоповерхівки на 6-му поверсі в під'їзді будинку № 17 по вулиці Гусенко. В поліцію зателефонувала консьєрж. На тілі вбитої виявили сліди побоїв, в основному — гематоми на обличчі. Її кинули мертвою в одних штанях на сходовій клітці.

На місце прибули патруль поліції і "швидка допомога". Лікарі констатували смерть дівчини. Правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу, кінологів і судмедекспертів.

Під час огляду будинку поліцейські зі службовою собакою Пітом виявили сліди крові. Вони вели до однієї з квартир, в якій перебував чоловік у стані алкогольного сп'яніння зі слідами крові на тілі і одязі. 43-річного місцевого жителя затримали. Причину смерті жінки будуть встановлювати під час судово-медичної експертизи.

Слідчі дії тривають, поліцейські допитують свідків і встановлюють всі обставини події. Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу. За вчинення умисного вбивства чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Нагадаємо, що обдурена жінка приготувала з коханця блюдо, яким нагодувала робочих.

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