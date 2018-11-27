Убил и выбросил голую в подъезд: подробности резонансного инцидента

Видео: (youtube.com/Поліція Днепропетровщини)

Во вторник в одном из подъездов в Днепре был найден труп девушки. Убитую опознали, после чего полиция задержала подозреваемого в ее убийстве. Возможный убийца был найден в тот же день, рассказали в пресс-службе полиции в Днепропетровской области.

Сообщается, что труп молодой девушки возрастом около 22-25 лет был найден жителем многоэтажки на 6-м этаже в подъезде дома № 17 по улице Гусенко. В полицию позвонила консьерж. На теле убитой обнаружили следы побоев, в основном — гематомы на лице. Ее бросили мертвой в одних штанах на лестничной клетке.

На место прибыли патруль полиции и "скорая помощь". Врачи констатировали смерть девушки. Правоохранители вызвали следственно-оперативную группу, кинологов и судмедэкспертов.

Во время осмотра дома полицейские со служебной собакой Питом обнаружили следы крови. Они вели к одной из квартир, в которой находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения со следами крови на теле и одежде. 43-летнего местного жителя задержали. Причину смерти женщины будут устанавливать во время судебно-медицинской экспертизы.

Следственные действия продолжаются, полицейские допрашивают свидетелей и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. За совершение умышленного убийства мужчине грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Напомним, что обманутая женщина приготовила из любовника блюдо, которым накормила рабочих.

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