Убив дружину і повісився: 2-річна дитина два дні прожив з трупами батьків

Дитина два дні жила у квартирі з мертвими батьками в Запоріжжі. За даними поліції в Комунарському районі по вул. Космічній чоловік жорстоко розправився зі своєю 26-річною дружиною після чого повісився на дверях. В цей час в квартирі перебував 2-річний син, який провів замкненим у приміщенні з трупами два дні. Подробиці інциденту розповіли в поліції.

На поточний момент життю і здоров'ю дитини нічого не загрожує. Поліція встановлює всі обставини і мотив злочину.

31 травня близько 12:30 в Коммунарське відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що в квартирі по вул. Космічній виявлено тіло чоловіка і в будинку знаходиться малолітня дитина.

На місці події слідчо-оперативною групою відділення поліції встановлено, що чоловік 1986 року народження завдав смертельні тілесні ушкодження своїй дружині 1993 року народження. Після чого сам покінчив життя самогубством через повішення. У подружжя залишився син 2016 року народження. Життю та здоров'ю хлопчика нічого не загрожує, він поміщений в лікарню для проведення обстеження.

Мотиви злочину встановлюються. Відкрито кримінальну виробництво за ознаками ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Перший заступник голови Національної Поліції України В'ячеслав Аброськін прокоментував інцидент.

"Про що міг думати дорослий чоловік, який убив матір дитини, а потім сам покінчив самогубством залишив своєї дитини одного серед мертвих", - написав він.

Нагадаємо, що раніше у київській школі стався скандал через загиблого учня.

До цього повідомлялося, що під Харковом застрелився син чиновника.

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