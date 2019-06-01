Убил жену и повесился: 2-летний ребенок два дня прожил с трупами родителей

Ребенок два дня жил в квартире с мертвыми родителями в Запорожье. По данным полиции в Коммунарском районе по ул. Космической мужчина жестоко расправился со своей 26-летней супругой после чего повесился на двери. В это время в квартире находился 2-летний сын, который провел запертым в помещении с трупами два дня. Подробности инцидента рассказали в полиции.

На текущий момент жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Полиция устанавливает все обстоятельства и мотив преступления.

31 мая около 12:30 в Коммунарское отделение полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о том, что в квартире по ул. Космической обнаружено тело мужчины и в доме находится малолетний ребенок.

На месте происшествия следственно-оперативной группой отделения полиции установлено, что мужчина 1986 года рождения нанес смертельные телесные повреждения своей жене 1993 года рождения. После чего сам покончил жизнь самоубийством через повешение. У супругов остался сын 2016 года рождения. Жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает, он помещен в больницу для проведения обследования.

Мотивы преступления устанавливаются. Открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Первый заместитель главы Национальной Полиции Украины Вячеслав Аброськин прокомментировал инцидент.

"О чем мог думать взрослый мужчина, который убил мать ребенка, а затем сам покончил самоубийством и оставил своего ребенка одного среди мертвых", - написал он.

Напомним, что ранее в киевской школе произошел скандал из-за погибшего ученика.

До этого сообщалось, что под Харьковом застрелился сын чиновника.

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