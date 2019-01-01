У Харкові через феєрверк чоловікові відірвало кисть (відео)

Відео: YouTube / ГУ Національної поліції в Харківській області

У Харкові в Індустріальному районі на вулиці Бібліка чоловік, святкуючи Новий 2019 рік, через власну необережність серйозно постраждав при спробі запалити феєрверк. Про це у вівторок, 1 січня, повідомили у відділі комунікації поліції області.

Інцидент стався вночі близько 03.10 біля житлового будинку.

34-річному місцевому жителю відірвало кисть, також він отримав численні рвані рани обличчя.

Фото: hk.npu.gov.ua

Чоловіка госпіталізували у важкому стані.

Зазначається, що піротехніку він купив на ринку.

Фото: hk.npu.gov.ua

За фактом події правоохоронці проводять перевірку.

Інформацію про НП внесли до журналу єдиного обліку Індустріального відділу поліції.

Правоохоронці з'ясовуть всі обставини події.

Як повідомлялося раніше, волонтери закликали українців відмовитися від салютів, хлопавок і петард у новорічну ніч.

Також ми писали, що в тимчасово окупованому РФ Криму з настанням Нового 2019 року за київським часом звучали залпи салютів і феєрверк - так жителі півострова вітали один одного зі святом.

Нагадаємо, 28 грудня 2018-го в Тернопільській області під час свята, присвяченого Новому році, померла 11-річна школярка.