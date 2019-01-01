В Харькове из-за фейерверка мужчине оторвало кисть (видео)

Видео: YouTube / ГУ Национальной полиции в Харьковской области
В Харькове в Индустриальном районе на улице Библика мужчина, празднуя Новый 2019 год, из-за собственной неосторожности серьезно пострадал при попытке зажечь фейерверк. Об этом во вторник, 1 января, сообщили в отделе коммуникации полиции области.
Инцидент произошел ночью около 03.10 возле жилого дома.
34-летнему местному жителю оторвало кисть, также он получил многочисленные рваные раны лица.
Фото: hk.npu.gov.ua
Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.
Отмечается, что пиротехнику он купил на рынке.
Фото: hk.npu.gov.ua
По факту происшествия правоохранители проводят проверку.
Информацию о ЧП внесли в журнал единого учета Индустриального отдела полиции.
Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.
Как сообщалось ранее, волонтеры призвали украинцев отказаться от салютов, хлопушек и петард в новогоднюю ночь.
Также мы писали, что во временно оккупированном РФ Крыму с наступлением Нового 2019 года по киевскому времени звучали залпы салютов и фейерверки - так жители полуострова поздравляли друг друга с праздником.
Напомним, 28 декабря 2018-го в Тернопольской области прямо во время праздника, посвященного Новому году, умерла 11-летняя школьница.