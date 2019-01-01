В Харькове из-за фейерверка мужчине оторвало кисть (видео)

Видео: YouTube / ГУ Национальной полиции в Харьковской области

В Харькове в Индустриальном районе на улице Библика мужчина, празднуя Новый 2019 год, из-за собственной неосторожности серьезно пострадал при попытке зажечь фейерверк. Об этом во вторник, 1 января, сообщили в отделе коммуникации полиции области.

Инцидент произошел ночью около 03.10 возле жилого дома.

34-летнему местному жителю оторвало кисть, также он получил многочисленные рваные раны лица.

Фото: hk.npu.gov.ua

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Отмечается, что пиротехнику он купил на рынке.

Фото: hk.npu.gov.ua

По факту происшествия правоохранители проводят проверку.

Информацию о ЧП внесли в журнал единого учета Индустриального отдела полиции.

Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Как сообщалось ранее, волонтеры призвали украинцев отказаться от салютов, хлопушек и петард в новогоднюю ночь.

Также мы писали, что во временно оккупированном РФ Крыму с наступлением Нового 2019 года по киевскому времени звучали залпы салютов и фейерверки - так жители полуострова поздравляли друг друга с праздником.

Напомним, 28 декабря 2018-го в Тернопольской области прямо во время праздника, посвященного Новому году, умерла 11-летняя школьница.