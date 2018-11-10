Не вийшла з коми: в Одеській області жінка випала з маршрутки, що їхала (відео)

Відео: в Одеській області жінка випала з маршрутки, що їхала (youtube.com/ТСН)

В Одеській області в селі Нерубайське 41-річна пасажирка випала з дверей маршрутки під час руху транспортного засобу і вдарилася головою об асфальт. У постраждалої жінки важка черепно-мозкова травма, вона впала в кому, про це повідомляє ТСН.

Олена Василенко їхала на роботу в Одесу, останньою серед людей на зупинці їй вдалося втиснутися в переповнену маршрутку. Водій встиг під'їхати до закруглення на дорозі, і раптом пролунав крик в салоні і жінка випала на проїжджу частину дороги.

Скріншот відео (youtube.com/ТСН)

"Натиснули на неї, маса людей натиснула, так як повний автобус був, і вона вилетіла на повороті - і все. Ці маршрутки не призначені для такого. Там двері сама відкривається", - розповів очевидець інциденту Володимир Бантовський.

Нещасна жінка вдарилася головою об асфальт, швидка забирала її вже в несвідомому стані. Потерпілу одразу ж прооперували, але вона так і не вийшла з коми.

Зараз лікарі відмовляються давати які-небудь прогнози.

"Ми оцінюємо стан нашої пацієнтки, як вкрай важкий, у зв'язку з черепно-мозковою травмою, важкою травмою. Вона знаходиться в даний момент на штучній вентиляції легенів", - прокоментувала лікар-анестезіолог Христина Люханова.

Скріншот відео (youtube.com/ТСН)

В даний момент, перевізника, який був за кермом маршрутки, відсторонили від роботи, а автобус зняли з рейсів. Колеги водія інцидент називають нещасним випадком. Водії стверджують, що водій відкриває передні двері автоматично, а ось задні не контролює зовсім. А взагалі задні двері - це аварійний вихід, і вони можуть відкритися тільки тоді, коли несправний замок або пасажири зсередини піднімуть ручку.

"Ручку вгору підняв - і все. Вниз не відкривай ніяк. Це крім того, що вгору хтось смикне - як правило, якщо напирають, тиснеш вниз ручку. Я не знаю, як можна її відкрити", - зізнався водій маршрутки Олег Левченко

За наявними даними, автобус знаходиться на штрафмайданчику для проведення ряду експертиз. Розпочато кримінальне провадження

Раніше повідомлялося, що в Тернополі водій заборонив пасажиру розплачуватися карткою.

Нагадаємо, в Києві неадекватний маршрутник вигнав із салону мати з немовлям.

Ми писали, що у Тернополі перестали їздити маршрутки через мітингу проти різкого подорожчання проїзду.

Відео: РБК-Україна