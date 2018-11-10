Не вышла из комы: в Одесской области женщина выпала из едущей маршрутки (видео)

Видео: в Одесской области женщина выпала из едущей маршрутки (youtube.com/ТСН)

В Одесской области в селе Нерубайское 41-летняя пассажирка выпала из дверей маршрутки во время движения транспортного средства и ударилась головой об асфальт. У пострадавшей женщины тяжелая черепно-мозговая травма, она впала в кому, об этом сообщает ТСН.

Елена Василенко ехала на работу в Одессу, последней среди людей на остановке ей удалось втиснуться в переполненную маршрутку. Водитель только успел подъехать к закруглению на дороге, и вдруг раздался крик в салоне и женщина выпала на проезжую часть дороги.

Скриншот видео (youtube.com/ТСН)

"Надавили на нее, масса людей надавила, так как полный автобус был, и она вылетела на повороте - и все. Эти маршрутки не предназначены для такого. Там дверь сама открывается", - рассказал очевидец инцидента Владимир Бантовський.

Несчастная женщина ударилась головой об асфальт, скорая забирала ее уже в бессознательном состоянии. Пострадавшую сразу же прооперировали, но она так не вышла из комы.

Сейчас врачи отказываются давать какие-либо прогнозы.

"Мы оцениваем состояние нашей пациентки, как крайне тяжелое, в связи с черепно-мозговой травмой, тяжелой травмой. Она находится в данный момент на искусственной вентиляции легких", - прокомментировала врач-анестезиолог Кристина Люханова.

Скриншот видео (youtube.com/ТСН)

В данный момент, перевозчика, который был за рулем маршрутки, отстранили от работы, а автобус сняли с рейсов. Коллеги водителя инцидент называют несчастным случаем. Водители утверждают, что передние двери водитель открывает автоматически, а вот задние не контролирует вовсе. А вообще задние двери - это аварийный выход, и они могут открыться только тогда, когда неисправен замок или пассажиры изнутри поднимут ручку.

"Ручку вверх поднял - и все. Вниз не открывай никак. Это помимо того, что вверх кто дернет - как правило, если напирают, давишь вниз ручку. Я не знаю, как можно ее открыть", - признался водитель маршрутки Олег Левченко

По имеющимся данным, автобус находится на штрафплощадке для проведения ряда экспертиз. Начато уголовное производство

Ранее сообщалось, что в Тернополе водитель запретил пассажиру расплачиваться картой.

Напомним, в Киеве неадекватный маршрутчик выгнал из салона мать с грудным ребенком.

Мы писали, что в Тернополе перестали ездить маршрутки из-за митинга против резкого подорожания проезда.

Видео: РБК-Украина