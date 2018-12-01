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"Заробив" 150 тисяч: у Києві шахрай збирав гроші "на лікування батька"

STYLERПодії    01.12.2018 - 22:29
"Заробив" 150 тисяч: у Києві шахрай збирав гроші "на лікування батька"
Колаж (РБК-Україна)

43-річний чоловік розповідав потерпілої, що його батько потрапив у пригоду

Черговий шахрай обдурив мешканку Києва і виманив у неї більше 150 тисяч гривень, посилаючись на критичний стан її батька. Про це повідомляється на порталі "Страна".

Відомо, що 30 листопада в двері 43-річної киянки, яка проживає на вулиці Мазепи, постукав невідомий. Цей чоловік схвильовано розповідав жінці про те, що її батько перебуває в критичному стані після ДТП, і що йому необхідно провести складну і дорогу операцію. Під час свого монологу шахрай постійно робив акцент на тому, що часу залишилося мало, та потерпілому негайно треба купити ліки, інакше він помре.

Будучи в стресі мешканка Києва повірила незнайомому чоловікові на слово. Так само їй не прийшло в голову навіть перевіряти цю інформацію в поліції або лікарні, він навіть не зважилася зателефонувати за номером батька, який "потрапив в аварію". Діючи інстинктивно і в шоковому стані, вона просто винесла шахраєві 100 тисяч гривень та 2 тисячі доларів. Після чого той схопив гроші і зник.

Насправді з батьком постраждалої все добре, а в поліції завели кримінальне провадження за статтею "шахрайство".

До речі, Styler раніше писав, як аферисти розводять українців напередодні свят.

Нагадаємо, у Києві невідомий вистрелив у продавця з травматичної зброї. Пригода сталася на вулиці Малиновського в Оболонському районі столиці. У поліцію надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що в пивному магазині невідомий чоловік вистрелив у продавця. На місце прибула слідчо-оперативна група, потерпілого з пораненнями госпіталізували в медичний заклад.

Раніше повідомлялося, що 26 листопада у Львові роми намагалися обікрасти дівчинку у трамваї.

Відео РБК-Україна

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