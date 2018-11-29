В Киеве неизвестный выстрелил в продавца из травматического оружия

Фото: РБК-Украина

Пострадавшего с ранениями госпитализировали в медицинское учреждение

Видео: (YouTube/Полиция Киева)

28 ноября, в среду в Киеве правоохранители задержали мужчину, который стрелял в продавца. В помещении магазина злоумышленник начал кричать на работника и сделал несколько выстрелов из травматического оружия. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Происшествие случилось на улице Малиновского в Оболонском районе столицы. В полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что в пивном магазине неизвестный человек выстрелил в продавца. На место прибыла следственно-оперативная группа, пострадавшего с ранениями госпитализировали в медицинское учреждение.

По предварительной информации, злоумышленник зашел в киоск и начал кричать на продавца. После этого мужчина достал травматический пистолет и выстрелил несколько раз. Защищаясь, пострадавший в ответ ударил нападающего деревянной битой.

Злоумышленником оказался местный житель, 1990 года рождения. Правонарушителю избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Теперь мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, что в Тернополе мужчина стал жертвой подруг-воровок.

Потерпевший рассказал, что накануне вечером он выпивал в компании двух молодых девушек, с которыми познакомился в тот же день. Компания праздновала встречу в одном из кафе города. По словам мужчины, он даже не заметил как выпил лишнего и, очевидно, этим воспользовались преступницы.

Ранее сообщалось, что 26 ноября во Львове ромы пытались обокрасть девочку в трамвае.

Напомним, курсант Львовской национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного обокрал умирающего бойца АТО. Боец 92-й бригады Олег Фомин умер в стенах Львовского военного госпиталя.

Видео РБК-Украина