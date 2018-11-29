У Києві невідомий вистрелив у продавця з травматичної зброї

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28 листопада, в середу в Києві правоохоронці затримали чоловіка, який стріляв у продавця. В приміщенні магазину зловмисник почав кричати на працівника і зробив кілька пострілів із травматичної зброї. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Пригода сталася на вулиці Малиновського в Оболонському районі столиці. У поліцію надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що в пивному магазині невідомий чоловік вистрелив у продавця. На місце прибула слідчо-оперативна група, потерпілого з пораненнями госпіталізували в медичний заклад.

За попередньою інформацією, зловмисник зайшов в кіоск і почав кричати на продавця. Після цього чоловік дістав травматичний пістолет і вистрілив кілька разів. Захищаючись, постраждалий у відповідь вдарив нападника дерев'яною битою.

Зловмисником виявився місцевий житель, 1990 року народження. Правопорушнику обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Тепер чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Тернополі чоловік став жертвою подруг-злодійок.

Потерпілий розповів, що напередодні увечері він випивав в компанії двох молодих дівчат, з якими познайомився в той же день. Компанія святкувала зустріч в одному з кафе міста. За словами чоловіка, він навіть не помітив як випив зайвого і, очевидно, цим скористалися злочинниці.

Раніше повідомлялося, що 26 листопада у Львові роми намагалися обікрасти дівчинку у трамваї.

Нагадаємо, курсант Львівської національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного обікрав вмираючого бійця АТО. Боєць 92-ї бригади Олег Фомін помер у стінах Львівського військового госпіталю.

Відео РБК-Україна