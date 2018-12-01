"Заработал" 150 тысяч: в Киеве мошенник собирал деньги "на лечение отца"

Коллаж (РБК-Украина)

43-летний мужчина рассказывал потерпевшей, что его отец попал в происшествие

Очередной мошенник обманул жительницу Киева и выманил у нее более 150 тысяч гривен, ссылаясь на критическое состояние ее отца. Об этом сообщается на портале "Страна".

Известно, что 30 ноября в дверь 43-летней киевлянки, проживающей на улице Мазепы, постучался неизвестный. Этот мужчина взволнованно рассказывал женщине о том, что ее отец находится в критическом состоянии после ДТП, и что ему необходимо провести сложную и дорогостоящую операцию. Во время своего монолога мошенник постоянно делал акцент на том, что времени осталось мало, и пострадавшему немедленно надо купить лекарства, иначе он умрет.

Будучи в стрессе жительница Киева поверила незнакомому мужчине на слово. Так же ей не пришло в голову даже проверять эту информацию в полиции или больнице, он даже не решилась позвонить по номеру отца, который "попал в аварию". Действуя инстинктивно и в шоковом состоянии, она просто вынесла мошеннику 100 тысяч гривен и 2 тысячи долларов. После чего тот схватил деньги и испарился.

На самом деле с отцом пострадавшей все хорошо, а в полиции завели уголовное производство по статье "мошенничество".

К слову, Styler ранее писал, как аферисты разводят украинцев в канун праздников.

Напомним, в Киеве неизвестный выстрелил в продавца из травматического оружия. Происшествие случилось на улице Малиновского в Оболонском районе столицы. В полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что в пивном магазине неизвестный человек выстрелил в продавца. На место прибыла следственно-оперативная группа, пострадавшего с ранениями госпитализировали в медицинское учреждение.

Ранее сообщалось, что 26 ноября во Львове ромы пытались обокрасть девочку в трамвае.

Видео РБК-Украина