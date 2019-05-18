ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Під Житомиром потужний смерч за кілька хвилин "зніс" 100 гектарів лісу (відео)

STYLERПодії    18.05.2019 - 11:55
Під Житомиром потужний смерч за кілька хвилин "зніс" 100 гектарів лісу (відео)
Ураган зніс 100 гектарів дерев під Житомиром (фото: pixabay.com)

Ураган понівечив понад 100 гектарів лісу

Буревій зніс 100 гектарів дерев під Житомиром. Смерч, який пронісся через Новоград-Волинський, Ємільчине і Городницу, нещадно понівечив ліс. Дерева були знищені за лічені хвилини. Про це повідомляє прес-служба Житомирського ОУЛМГ.

За даними інженерів лісового господарства Городницького і Новоград-Волинського лісгоспів стихія "зуміла" знищити різновікові листяні і хвойні насадження і розрити теплиці по вирощуванню садивного матеріалу. За класифікатором ознак надзвичайних ситуацій загибель такої кількості дерев може бути оцінена саме як надзвичайна ситуація місцевого масштабу.

Смерч пошкодив понад 100 гектарів лісу в Городниці.

Ураган зніс 100 гектарів дерев під Житомиром – відео (youtube.com)

Місцеві кажуть, що вихор, схожий на смертельне торнадо, рухався зі сторони Ємільчинського району. Там він пошкодив подвір'я, а дійшовши до лісу, понівечив і його.

Нагадаємо, що раніше українців здивували прогнозом погоди на вихідні. Обіцяється гроза і град.

Також ми показували, як побушевала стихія в різних областях України.

До цього повідомлялося, що Керченський міст вдарили одразу дві блискавки (фото).

Повалені дерева, град і потоки: жахливі наслідки стихії в Україні По Україні пронеслися смерчі: вражаючі відео
Новини України урагансмерчстихийное бедствие
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся