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Под Житомиром мощный смерч за несколько минут "снес" 100 гектаров леса (видео)

STYLERПроисшествия    18.05.2019 - 11:55
Под Житомиром мощный смерч за несколько минут "снес" 100 гектаров леса (видео)
Ураган снес 100 гектаров деревьев под Житомиром (фото: pixabay.com)

Ураган изуродовал более 100 гектаров леса

Ураган снес 100 гектаров деревьев под Житомиром. Смерч, который пронесся через Новоград-Волынский, Емильчино и Городницу, беспощадно изуродовал лес. Деревья были уничтожены за считаные минуты. Об этом сообщает пресс-служба Житомирского ОУЛМГ.

По данным инженеров лесного хозяйства Городницкого и Новоград-Волынского лесхозов стихия "сумела" уничтожить разновозрастные лиственные и хвойные насаждения и разрыть теплицы по выращиванию посадочного материала. По классификатору признаков чрезвычайных ситуаций гибель такого количества деревьев может быть оценена именно как чрезвычайная ситуация местного масштаба.

Смерч повредил более 100 гектаров леса в Городнице.

Ураган снес 100 гектаров деревьев под Житомиром – видео (youtube.com)

Местные говорят, что вихрь, похожий на смертельное торнадо, двигался со стороны Емильчинского района. Там он повредил подворья, а дойдя до леса, изувечил и его.

Напомним, что ранее украинцев удивили прогнозом погоды на выходные. Обещается гроза и град.

Также мы показывали, как побушевала стихия в разных областях Украины.

До этого сообщалось, что в Керченский мост ударили сразу две молнии (фото).

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