Під Житомиром "мисливець на відьом" задушив пенсіонерку: що світить вбивці (відео)

Фото: колаж РБК-Україна

Чоловік склав список нових жертв, серед яких була і його літня матір

Чоловік убив пенсіонерку, яку вважав відьмою. Інцидент стався в селі Квітневе під Житомиром. Поліція затримала підозрюваного, який зізнався у злочині і заявив, що готував ще кілька вбивств. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Зазначається, що злочинця взяли під варту. Йому "світить" до 12 років позбавлення волі, однак якщо психіатрична експертиза визнає чоловіка неосудним, він може уникнути в'язниці.

48-річний зловмисник був упевнений, що не може одружитися через чаклунство і пристріт, які на нього наводить 80-річна односельчанка Марія Адамівна. Літня жінка проживала недалеко від його будинку. Чоловік підстеріг її, схопив і затяг за паркан, де і задушив.

Фото: скріншот

Тіло вбитої із синцями на шиї поліція виявила недалеко від села. З нею була сумочка, в якій знайшли гроші - 4 тисячі гривень. Жінка того трагічного дня поверталася з райцентру з пошти, куди ходила за пенсією. Правоохоронці одразу відкинули версію про вбивство з метою пограбування.

За словами жителів села, у вбитої був конфлікт із сусідом протягом тривалого часу. Чоловік проживав зі своєю літньою матір'ю. Коли до нього прийшли копи, він зізнався у скоєнні злочину. Каже, що збирався позбавити життя ще трьох жінок, в тому числі за свою маму. Всіх їх зловмисник підозрював у заняттях чорною магією і в тому, що наводять на нього порчу.

Мешканці Квитневого шоковані вбивством 80-річної бабусі. Вони заявляють, що Марія Адамівна і мухи не образила, була доброю і працьовитою жінкою.

Водночас мати вбивці каже, що та "щось очима напускала" на її сина.

"У неї там гидота якась всередині", - вважає пенсіонерка.

Фото: скріншот

За словами сільського голови Анатолія Олійника, якби тіло Марії не виявили, могли б відбутися нові вбивства.

"Виявилося, що він хотів вбити бабусю одну, потім другу й третю, а лише тоді він зможе одружитися... Так в селі міг би з'явитися серійний вбивця", - каже він.

Відео: YouTube / ТСН

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