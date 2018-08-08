"Просто звірюка": Зеленського "побили" на зйомках нового фільму

Фото: Володимир Зеленський (instagram.com/kvartal95official)

Шоумен показав новий знімок зі зйомок комедії

Популярний український шоумен і продюсер Володимир Зеленський поділився новим знімком зі зйомок нової романтичної комедії "Я, ти, він, вона" на своїй сторінці в Instagram.

"Ох... я страшний у гніві", - підписав публікацію учасник "95 кварталу".

На фотографії зображений Зеленський, якого утримує інший актор, по всій видимості, за секунду до того, як збирається кинути його додолу.

Фото: зйомки комедії "Я, ти, він, вона" (instagram.com/zelenskiy_official)

Прихильники шоумена стали активно коментувати такий вдалий кадр.

"Просто звірюка", "Так от що означає бути в підвішеному стані", "Тому кружляйте мене, кружляйте!", "Молодець, так притиснув його, він аж кричить. Як там у повітрі, все було видно?", "Жорсткий Володя", "Вова, ти вижив?", "Рідкісний кадр. Фірмовий прийом Зеленського. Мішок рису", - написали вони в коментарях.

Скріншоти коментарів (instagram.com/zelenskiy_official)

Відзначимо, що в новій комедії, крім Володимира Зеленського, зіграють також Євген Кошовий, Надя Дорофєєва, Ольга Сумська і Сергій Бабкін.

Раніше Володимир Зеленський спантеличив своїх шанувальників знімком зі знімального майданчика.

На фотографії зображений кадр з фільму, де головний герой бере участь у боксерському поєдинку з самим собою. Шанувальникам запропонували вгадати, хто з двох акторів на фото – Володимир Зеленський, а хто його дублер.

До речі, раніше ми писали про те, що на зйомках у Зеленського з'явився знаменитий співак.

А також розповідали про те, що Зеленський похвалився раритетним автомобілем.

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