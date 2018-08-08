"Просто зверюга": Зеленского "избили" на съемках нового фильма

Фото: Владимир Зеленский (instagram.com/kvartal95official)

Шоумен показал новый снимок со съемок комедии

Популярный украинский шоумен и продюсер Владимир Зеленский поделился новым снимком со съемок новой романтической комедии "Я, ты, он, она" на своей странице в Instagram.

"Ох… я страшен в гневе", - подписал публикацию участник "95 квартала".

На фотографии изображен Зеленский, которого удерживает другой актер, по всей видимости, за секунду до того, как собирается бросить его наземь.

Фото: съемки комедии "Я, ты, он, она" (instagram.com/zelenskiy_official)

Поклонники шоумена стали активно комментировать такой удачный кадр.

"Просто зверюга", "Так вот что значит быть в подвешенном состоянии", "Поэтому кружите меня, кружите!", "Молодец, так его прижал, он аж кричит. Как там в воздухе, все было видно?", "Жесткий Володя", "Вова, ты выжил?", "Редкий кадр. Фирменный прием Зеленского. Мешок риса", - написали они в комментариях.

Скриншоты комментариев (instagram.com/zelenskiy_official)

Отметим, что в новой комедии, помимо Владимира Зеленского, сыграют также Евгений Кошевой, Надя Дорофеева, Ольга Сумская и Сергей Бабкин.

Ранее Владимир Зеленский озадачил своих поклонников снимком со съемочной площадки.

На фотографии изображен кадр из фильма, где главный герой участвует в боксерском поединке с самим собой. Поклонникам предложили угадать, кто из двух актеров на фото – Владимир Зеленский, а кто его дублер.

Кстати, ранее мы писали о том, что на съемках у Зеленского появился знаменитый певец.

А также рассказывали о том, что Зеленский похвастался раритетным автомобилем.

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