Жан Рено висловився про завершення кар'єри після зйомок фільму в Україні

Відомий актор відвідав Київ після зйомок у Карпатах

У Києві гостює Жан Рено – така новина вже встигла облетіти українські ЗМІ.

На даний момент французька та українська знімальна групи ведуть спільну роботу над фільмом "Останній крок", в якому головна роль дісталася Жану Рено. Відомий французький актор прилетів у Київ після зйомок у Карпатах. На сьогодні вже відзнято близько 70% матеріалу для фільму.

У столиці України журналісти Styler поспілкувалися з легендарним актором під час прес-конференції.

Організатори прес-конференції спростували чутки про те, що "Останній крок" - це завершальний фільм в кар'єрі актора.

Фото: Жан Рено в Києві (РБК-Україна, Віталій Носач)

Жан Рено і надалі буде зніматися в інших фільмах, буде продовжувати кар'єру, підкреслили вони. А інформація про те, що після зйомок у Карпатах він нібито припинить участь у будь-яких інших проектах, виявилася невірною, хоча її вже встигли поширити деякі ЗМІ. При цьому організатори не знають, звідки з'явилася така інформація.

У зв'язку з цим актора не могли не запитати про плани на майбутнє. Чи буде він продовжувати співпрацювати з Україною, у яких ще фільмах буде зніматися?

"Мої плани - це сісти на літак і полетіти брати участь у наступному проекті. Це будуть зйомки в горах між Францією та Іспанією. Такі мої професійні плани на найближче майбутнє", - підкреслив Жан Рено.

Фото: Жан Рено в Києві (РБК-Україна, Віталій Носач)

Чи буде французька знімальна група і далі співпрацювати з Україною у створенні нових фільмів? Про це висловилася і українська сторона знімальної групи фільму "Останній крок". Вони підтвердили, що готується ще один цікавий україно-французький проект. В той же час про його подробиці говорити рано, сказали режисери і продюсери.

Але організатори зустрічі запевнили: як тільки з'являться новини про новий етап співробітництва України і Франції у сфері кіно, цією інформацією відразу ж поділяться з громадськістю.

Раніше Жан Рено розповів, з чим асоціює Україну.