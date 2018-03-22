Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Жан Рено висловився про завершення кар'єри після зйомок фільму в Україні

STYLERКіно        22.03.2018 - 13:28
Фото: Жан Рено (РБК-Україна, Віталій Носач)
Фото: Жан Рено (РБК-Україна, Віталій Носач)

Відомий актор відвідав Київ після зйомок у Карпатах

У Києві гостює Жан Рено – така новина вже встигла облетіти українські ЗМІ.

На даний момент французька та українська знімальна групи ведуть спільну роботу над фільмом "Останній крок", в якому головна роль дісталася Жану Рено. Відомий французький актор прилетів у Київ після зйомок у Карпатах. На сьогодні вже відзнято близько 70% матеріалу для фільму.

У столиці України журналісти Styler поспілкувалися з легендарним актором під час прес-конференції.

Організатори прес-конференції спростували чутки про те, що "Останній крок" - це завершальний фільм в кар'єрі актора.

Фото: Жан Рено в Києві (РБК-Україна, Віталій Носач)

Жан Рено і надалі буде зніматися в інших фільмах, буде продовжувати кар'єру, підкреслили вони. А інформація про те, що після зйомок у Карпатах він нібито припинить участь у будь-яких інших проектах, виявилася невірною, хоча її вже встигли поширити деякі ЗМІ. При цьому організатори не знають, звідки з'явилася така інформація.

У зв'язку з цим актора не могли не запитати про плани на майбутнє. Чи буде він продовжувати співпрацювати з Україною, у яких ще фільмах буде зніматися?

"Мої плани - це сісти на літак і полетіти брати участь у наступному проекті. Це будуть зйомки в горах між Францією та Іспанією. Такі мої професійні плани на найближче майбутнє", - підкреслив Жан Рено.

 

Фото: Жан Рено в Києві (РБК-Україна, Віталій Носач)

Чи буде французька знімальна група і далі співпрацювати з Україною у створенні нових фільмів? Про це висловилася і українська сторона знімальної групи фільму "Останній крок". Вони підтвердили, що готується ще один цікавий україно-французький проект. В той же час про його подробиці говорити рано, сказали режисери і продюсери.

Але організатори зустрічі запевнили: як тільки з'являться новини про новий етап співробітництва України і Франції у сфері кіно, цією інформацією відразу ж поділяться з громадськістю.

Раніше Жан Рено розповів, з чим асоціює Україну.

Жан Рено розповів, що він думає про київські ресторани Жан Рено покинув Карпати і тепло попрощався з Україною
Теги: Жан Рено
Під Києвом вчителька прямо на уроці грубо принизила учня (відео)
"Не хоче мати нічого спільного": королева Єлизавета II назвала дружину свого сина "аморальною жінкою"
"Зверніть на мене увагу": Женя Галич зробив несподівану пропозицію Тіні Кароль
На Закарпатті заборонили носити маски і балаклави
On Top