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Жан Рено высказался о завершении карьеры после съемок фильма в Украине

STYLERКино        22.03.2018 - 13:28
Фото: Жан Рено (РБК-Украина, Виталий Носач)
Фото: Жан Рено (РБК-Украина, Виталий Носач)

Известный актер посетил Киев после съемок в Карпатах

В Киеве гостит Жан Рено – такая новость уже успела облететь украинские СМИ.

На данный момент французская и украинская съемочная группы ведут совместную работу над фильмом "Последний шаг", в котором главная роль досталась Жану Рено. Известный французский актер прилетел в Киев после съемок в Карпатах. На сегодня уже отснято около 70% материала для фильма.

В столице Украины журналисты Styler пообщались с легендарным актером во время пресс-конференции.

Организаторы пресс-конференции опровергли слухи о том, что "Последний шаг" - это завершающий фильм в карьере актера.

Фото: Жан Рено в Киеве (РБК-Украина, Виталий Носач)

Жан Рено и в дальнейшем будет сниматься в других фильмах, будет продолжать карьеру, подчеркнули они. А информация о том, что после съемок в Карпатах он якобы прекратит участие в любых других проектах, оказалась неверной, хотя ее уже успели распространить некоторые СМИ. При этом организаторы не знают, откуда появилась такая информация.

В связи с этим актера не могли не спросить о планах на будущее. Будет ли он продолжать сотрудничать с Украиной, в каких еще фильмах будет сниматься?

"Мои планы  - это сесть на самолет и полететь участвовать в следующем проекте. Это будут съемки в горах между Францией и Испанией. Таковы мои профессиональные планы на ближайшее будущее", - подчеркнул Жан Рено.

 

Фото: Жан Рено в Киеве (РБК-Украина, Виталий Носач)

Будет ли французская съемочная группа и дальше сотрудничать с Украиной в создании новых фильмов? Об этом  высказалась и украинская сторона съемочной группы фильма "Последний шаг". Они подтвердили, что готовится еще один интересный украино-французский проект. В то же время о его подробностях говорить рано, сказали режиссеры и продюсеры.

Но организаторы встречи заверили: как только появятся новости о новом этапе сотрудничества Украины и Франции в сфере кино, этой информацией сразу же поделятся с общественностью.

Ранее Жан Рено рассказал, с чем ассоциирует Украину.

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Теги: Жан Рено
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