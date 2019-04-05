Новий Термінатор: подробиці та кадри з фільму

Фільм "Термінатор: Темна доля" (Terminator: Dark Fate) режисера Тіма Міллера продюсується Джеймсом Кемероном і Девідом Еллісоном та виходить в кінотеатри 1 листопада 2019 року. До того, як студія Paramount представить перші кадри франшизи на CinemaCon, видання IGN показало ексклюзивні знімки, на яких зображені всі шість головних героїв нового фільму.

На фото можна побачити, як виглядають Лінда Хемілтон (роль Сари Коннор) і Арнольд Шварценеггер (кіборг T-800) в блокбастері, події в якій розгортаються після "Термінатор 2: Судний день".

Крім цих культових персонажів кіноепопеї, у фільмі також знімається Маккензі Девіс, Наталія Рейес, Габріель Луна та Дієго Бонета.

Арнольд Шварценеггер в ролі T-800 (фото: ign.com)

Як розповів режисер Тім Міллер, в картині він намагався зосередитися на взаєминах персонажів Сари Коннор та Термінатора.

"Лінда заново винайшла цього персонажа", - відзначив він участь Хемілтон у фільмі.

Лінда Хемілтон в ролі Сари Коннор, матері Джона: (фото: ign.com)

Також режисер похвалив нових зірок Маккензі Девіс (роль Грейс), і Наталію Рейес (Дені Рамос).

Маккензі Девіс в ролі солдата і найманого вбивці Грейс (фото: ign.com)

"Маккензі - це фантастика, я думаю, що люди будуть здивовані тим, яка вона завзята....

Колумбійська актриса Наталія Рейес в ролі Дені Рамос (фото: ign.com)

...І Наталія чудова - коли ви читаєте сценарій, ви можете подумати: "о, вона не воїн, не солдат, або щось подібне", або турбуватися, що "її можуть затьмарити інші чотири персонажа" - але абсолютно немає. Вона приголомшлива, при-го-лом-шлива", - зазначив Міллер.

Гебріел Луна у ролі ще одного термінатора (фото: ign.com)

Режисер додав, що фільм хотіли "освіжити" і намагалися зробити "все по-іншому": "Це не просто люди, які б'ють один одного, це поїздка на американських гірках, і я думаю, що це здорово".

Дієго Бонета в ролі брата Данини Рамос (фото: ign.com)

Бюджет "Термінатор: Темна доля" склав 255 мільйонів доларів.

Як повідомлялося раніше, режисер Шейн Блек намагався залучити в свій фільм "Хижак" актора Арнольда Шварценеггера, але той відмовився від ролі з тієї причини, що його покликали на зйомки нового "Термінатора".

Нагадаємо, в листопаді 2018-го Арнольд Шварценеггер вперше відвідав Київ. Легендарний актор висловив своє захоплення українською столицею і пообіцяв повернутися знову.

Додамо, що Київ також відвідала і робот-андроїд і громадянка Саудівської Аравії Софія. Вона заявила, що робот був би чудовим президентом.