Нарешті: революція в Windows сколихнула мережу

Фото: колаж РБК-Україна

Windows буде оновлено до версії 1809 автоматично

В операційній системі Windows 10 після оновлення до версії 1809 зміняться налаштування за замовчуванням для зовнішніх пристроїв з підтримкою USB та Thunderbolt. Компанія Microsoft змінює режим роботи системи з зовнішніми накопичувачами, щоб користувачі могли витягувати флешку з USB порту без попереднього "Безпечне вилучення пристрою" на панелі задач, при цьому не побоюватися пошкодження або втрати даних на них, передає Gizmodo.

У минулих версіях ОС налаштуваннями за замовчуванням було "Підвищена продуктивність", яка включала кешування запису на зовнішні пристрої.

Перед тим, як витягти флешку з порту ноутбука, потрібний процес "Безпечного витягання пристрою".

В останній версії Windows за замовчуванням встановлено "Швидке вилучення", що означає, що ви можете витягти накопичувач з USB порту, "не спокушаючи комп'ютерних богів".

Windows версії 1809 можна буде витягувати флешку в будь-який час (колаж: РБК-Україна)

Втім, таке нововведення позначиться на швидкості роботи комп'ютерів.

Недоліком, на думку Microsoft, є те, що "Швидке вилучення" може погіршити продуктивність системи, якщо не дозволити кешування запису.

Для тих користувачів, хто хоче повернуться до "Підвищеної продуктивності", потрібно зробити:

Підключіть пристрій до комп'ютера. Клацніть правою кнопкою "Пуск" і виберіть пункт "Провідник". У "Провіднику" виберіть букву або мітку, пов'язану з пристроєм (наприклад, USB-накопичувач (D). Клацніть правою кнопкою мики "Пуск" і виберіть пункт "Керування дисками". В нижній частині вікна "Управління дисками" клацніть правою кнопкою мишки мітку "Пристрою" і виберіть "Властивості". Виберіть відповідний вам спосіб для використання.

В соціальній мережі активно обговорюють нововведення і нагадують, що фактично нову можливість можна активувати в налаштуваннях системи навіть не чекаючи на оновлення до версії 1809.

Windows завжди тримає USB-накопичувачі у режимі готовності вилучення, за винятком моменту копіювання файлів. Нову можливість можна активувати в налаштуваннях системи

Таки дочекалися революційних рішень від Windows!

Високі технології;

Тепер в Windows можна "витягнути" без проблем...

Як повідомлялося раніше, 2 квітня соціальна мережа Google+ офіційно припинила свою роботу. Тепер весь завантажений контент почнуть видаляти з платформи, але у користувачів є можливість протягом двох місяців зайти на свої сторінки.

Нагадаємо, що компанія Microsoft оголосила, що припинить підтримку Windows 10 Mobile, останньої операційної системи Windows Phone. Компанія рекомендує клієнтам перейти на мобільні пристрої з операційною системою Android і iOS. ОС офіційно припинить свою роботу 10 грудня 2019 року.