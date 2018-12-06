Справжні скарби: у Києві знайшли колекцію старовинних монет

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Скарб був виявлений у підвалі на території заповідника "Стародавній Київ"

Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАНУ виявила на території заповідника "Стародавній Київ" 2 кілограми старовинних срібних монет. Про це повідомив директор Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександр Никорак на своїй сторінці в Facebook.

Олександр Никорак розповів, що срібні монети номіналом 1 рубль, 50, 20 і 10 копійок були знайдені в підвалі будівлі, яка була знесена в 70-х роках. Зараз цей підвал знаходиться на території заповідника "Стародавній Київ". Всі монети датуються часом від 1817 року до 1912 року.

Фото: Археологічна знахідка (facebook.com/oleksandr.nykoriak)

Археологи на даний момент не можуть пояснити, чому вони були закопані, але висунули припущення, що в той період поряд знаходився банк і в цьому будинку міг жити працівник цього банку.

"У буремні роки Української революції, коли життя, на жаль, перестало бути чимось вартим, а до банківських працівників приділяли особливо прискіпливу увагу, господар заховав свій скарб у підвалі, для того, щоб вже ніколи до нього не повернутися", - вважають археологи.

Монети були відправлені на реставрацію, а після – будуть передані в музей археології Інституту археології НАНУ.

Скріншот поста (facebook.com/oleksandr.nykoriak)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в'язні знайшли стародавній скарб під час сільськогосподарських робіт.

А також розповідали про те, що археологи виявили під Тернополем дивовижні ритуальні ями.

Відео: РБК-Україна