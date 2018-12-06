Настоящие сокровища: в Киеве нашли коллекцию старинных монет

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Клад был обнаружен в подвале на территории заповедника "Древний Киев"

Архитектурно-археологическая экспедиция Института археологии НАНУ обнаружила на территории заповедника "Древний Киев" 2 килограмма старинных серебряных монет. Об этом сообщил директор Департамента охраны культурного наследования КГГА Александр Никоряк на своей странице в Facebook.

Александр Никоряк рассказал, что серебряные монеты номиналом 1 рубль, 50, 20 и 10 копеек были найдены в подвале здания, которое было снесено в 70-х годах. Сейчас этот подвал находится на территории заповедника "Древний Киев". Все монеты датируются временем от 1817 года до 1912 года.

Фото: Археологическая находка (facebook.com/oleksandr.nykoriak)

Археологи на данный момент не могут объяснить, почему они были закопаны, но выдвинули предположение, что в тот период рядом находился банк и в этом доме мог жить работник этого банка.

"В бурные годы Украинской революции, когда жизнь, к сожалению, перестала быть чем-то стоящим, а банковским работникам уделяли особенно пристальное внимание, хозяин спрятал свое сокровище в подвале, для того, чтобы уже никогда к нему не вернуться", - считают археологи.

Монеты были отправлены на реставрацию, а после – будут переданы в музей археологии Института археологии НАНУ.

Скриншот поста (facebook.com/oleksandr.nykoriak)

Напомним, ранее мы писали о том, что заключенные нашли древний клад во время сельскохозяйственных работ.

А также рассказывали о том, что археологи обнаружили под Тернополем удивительные ритуальные ямы.

Видео: РБК-Украина