Знайдений незвичайний древній портрет Ісуса Христа

Фото: РБК-Україна

Художник зобразив Ісуса в день його хрещення

Історики з Університету Хайфи знайшли портрет Ісуса на півдні Ізраїлю на стелі стародавньої хрестильні. Зображення є одним з найдавніших і зовсім не схоже на те, як зазвичай зображують Христа. Про знахідку дослідники повідомили в журналі Cambridge Core.

Червоний пігмент на стіні хрестильні в національному парку Шивта, що включає в себе руїни стародавнього міста, був виявлений ще у 1920-ті роки, однак якість зображення було настільки поганим, що воно не було помічено досі.

Проте нещодавно вченими було відмічено, що деякі лінії утворюють очі. Далі вони взялися вивчати стан інших ліній, зробивши начерк зображення. Виявилося, що на стіні красувалося добре виголене обличчя молодого чоловіка з довгим носом і кучерявим волоссям.

Фото: (cambridge.org)

На думку дослідників, древній художник зобразив Ісуса Христа в день його хрещення. Навколо були знайдені і інші сліди пігменту - ймовірно, там були зображені інші релігійні фігури.

Нагадаємо, що на березі Азовського моря виявили дивну знахідку.

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Відео: РБК-Україна