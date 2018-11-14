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Знайдений незвичайний древній портрет Ісуса Христа

STYLERНаука і техніка    14.11.2018 - 21:00
Знайдений незвичайний древній портрет Ісуса Христа
Фото: РБК-Україна

Художник зобразив Ісуса в день його хрещення

Історики з Університету Хайфи знайшли портрет Ісуса на півдні Ізраїлю на стелі стародавньої хрестильні. Зображення є одним з найдавніших і зовсім не схоже на те, як зазвичай зображують Христа. Про знахідку дослідники повідомили в журналі Cambridge Core.

Червоний пігмент на стіні хрестильні в національному парку Шивта, що включає в себе руїни стародавнього міста, був виявлений ще у 1920-ті роки, однак якість зображення було настільки поганим, що воно не було помічено досі.

Проте нещодавно вченими було відмічено, що деякі лінії утворюють очі. Далі вони взялися вивчати стан інших ліній, зробивши начерк зображення. Виявилося, що на стіні красувалося добре виголене обличчя молодого чоловіка з довгим носом і кучерявим волоссям.

Знайдений незвичайний древній портрет Ісуса ХристаФото: (cambridge.org)

На думку дослідників, древній художник зобразив Ісуса Христа в день його хрещення. Навколо були знайдені і інші сліди пігменту - ймовірно, там були зображені інші релігійні фігури.

Нагадаємо, що на березі Азовського моря виявили дивну знахідку.

Раніше ми повідомляли про те, що у Єгипті археологи знайшли унікальні мумії жуків-скарабеїв, яким більше шести тисяч років.

А також розповідали про те, що вчені виявили найдавніше зображення, якому 40 тисяч років. Вчені на острові Борнео в печері знайшли малюнок червоного бика. Зображенню близько 40 тисяч років.

Відео: РБК-Україна

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