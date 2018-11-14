Найден необычный древний портрет Иисуса Христа

Фото: РБК-Украина

Художник изобразил Иисуса в день его крещения

Историки из Университета Хайфы нашли портрет Иисуса на юге Израиля на потолке древней крестильни. Изображение является одним из древнейших и совершенно не похоже на то, как обычно изображают Христа. О находке исследователи сообщили в журнале Cambridge Core.

Красный пигмент на стене крестильни в национальном парке Шивта, включающем в себя развалины древнего города, был обнаружен еще в 1920-е годы, но качество изображения было настолько плохим, что оно не было замечено до сих пор.

Однако недавно учеными было замечено, что некоторые линии образуют глаз. Далее они принялись изучать положение остальных линий, сделав набросок изображения. Оказалось, что на стене красовалось гладковыбритое лицо молодого человека с длинным носом и вьющимися волосами.

Фото: (cambridge.org)

По мнению исследователей, древний художник изобразил Иисуса Христа в день его крещения. Вокруг были найдены и другие следы пигмента - вероятно, там были изображены прочие религиозные фигуры.

Напомним, что на берегу Азовского моря обнаружили странную находку.

Ранее мы сообщали о том, что в Египте археологи нашли уникальные мумии жуков-скарабеев, которым более шести тысяч лет.

А также рассказывали о том, что ученые обнаружили древнейшее изображение, которому 40 тысяч лет. Ученые на острове Борнео в пещере нашли рисунок красного быка. Изображению около 40 тысяч лет.

Видео: РБК-Украина