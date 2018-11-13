На берегу Азовского моря обнаружили странную находку

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Не исключено, что этот предмет приплыл с Чукотки

В курортном городке Кирилловка море вынесло на берег странную фигурку, которую обнаружила местная жительница. Об этом сообщает издание "РИА Мелитополь".

На берегу Азовского моря, на Федотовой косе, которая находится возле курортного городка Кирилловка, обнаружили странную языческую куклу. О находке сообщила жительница Мелитополя Любовь Грибовская.

Она предположила, что куклу принесло волнами. Выглядит кукла странно. Она полностью сделана из кожи и как отметила Грибовская, видно, что эта фигурка ручной работы.

"Судя по внешнему виду кукла из Чукотки, но как она в Азовском море оказалась, это загадка. Искала в интернете и по фото, и просто по описаниям кукол ручной работы. Подобного ничего. Размер куклы до 20 сантиметров. Она вся из кожи, даже лицо", - рассказала Любовь Грибовская.

Скриншот фото (ria-m.tv)

Женщина показала свою находку специалистам-краеведам в Мелитополе. Они не исключили, что кукла может представлять какую-то историческую ценность. Также они предположили, что она была сделана специально для каких-то шаманских обрядов.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Египте археологи нашли уникальные мумии жуков-скарабеев, которым более шести тысяч лет.

А также рассказывали о том, что ученые обнаружили древнейшее изображение, которому 40 тысяч лет.

Ученые на острове Борнео в пещере нашли рисунок красного быка. Изображению около 40 тысяч лет. Ранее подобное уже встречалось в пещерах Франции и Испании.

Видео: РБК-Украина