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На березі Азовського моря виявили дивну знахідку

STYLERЖиття    13.11.2018 - 12:30
На березі Азовського моря виявили дивну знахідку
Колаж РБК-Україна

Не виключено, що цей предмет приплив з Чукотки

В курортному містечку Кирилівка море винесло на берег дивну фігурку, яку виявила місцева мешканка. Про це повідомляє видання "РІА Мелітополь".

На березі Азовського моря, на Федотовій косі, яка знаходиться біля курортного містечка Кирилівка, виявили дивну язичницьку ляльку. Про знахідку повідомила мешканка Мелітополя Любов Грибовська.

Вона припустила, що ляльку принесло хвилями. Виглядає лялька дивно. Вона повністю зроблена з шкіри і як зазначила Грибовська, видно, що ця фігурка ручної роботи.

"Судячи по зовнішньому вигляду лялька з Чукотки, але як вона в Азовському морі виявилася, це загадка. Шукала в інтернеті і по фото, і просто за описами ляльок ручної роботи. Нічого подібного. Розмір ляльки до 20 сантиметрів. Вона вся зі шкіри, навіть обличчя", - розповіла Любов Грибовська.

 

Скріншот фото (ria-m.tv)

Жінка показала свою знахідку фахівцям-краєзнавцям в Мелітополі. Вони не виключили, що лялька може представляти якусь історичну цінність. Також вони припустили, що вона була зроблена спеціально для якихось шаманських обрядів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Єгипті археологи знайшли унікальні мумії жуків-скарабеїв, яким більше шести тисяч років.

А також розповідали про те, що вчені виявили найдавніше зображення, якому 40 тисяч років.

Вчені на острові Борнео в печері знайшли малюнок червоного бика. Зображенню близько 40 тисяч років. Раніше подібне вже зустрічалось в печерах Франції та Іспанії.

Відео: РБК-Україна

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