Новий винахід: на презентацію новинки Білл Гейтс приніс банку з фекаліями

Білл Гейтс (Скріншот з відео/GeekWire)

Він пояснив, що надихнуло його на створення нового винаходу

Мільярдер-філантроп і засновник Microsoft Білл Гейтс в Пекіні презентував свій новий винахід – унітаз, який може працювати без води. Для того, щоб продемонструвати роботу нового агрегату, Білл Гейтс приніс з собою банку з фекаліями, пише BBC.

Свій новий винахід – туалет, який може працювати без води і стічних труб, Білл Гейтс показав на виставці передової техніки Reinvented Toilet Expo в Пекіні.

Свою промову він почав з того, що розповів, що його дружина Мелінда попросила не говорити про фекалії і туалети під час обіду.

"Я точно ніколи не думав, що Мелінда попросить мене припинити говорити про туалети і фекальні залишки за обіднім столом", - пожартував Гейтс.

Він розповів, що новий туалет не потребує води і стічних труб. Він відокремлює тверді відходи від рідких, а потім обидва види нечистот переробляються у хімічні добрива.

На розробку цього екологічного туалету фонд Біла Гейтса і його дружини Мелінди витратив майже 7 років і $200 мільйонів.

Автор винаходу вважає, що це саме значне досягнення в області санітарії за останні 200 років. За час розробки було створено 20 моделей. Однак Білл Гейтс заявив, що для того, щоб цей туалет стали масово використовувати, потрібно ще десять років і ще $200 мільйонів.

Скріншот з відео (YouTube/GeekWirе)

Він пояснив, що щорічно півмільйона дітей у віці до п'яти років помирають від захворювань, які викликані поганою санітарією. На першому місці серед цих захворювань – діарея, холера. На створення туалету його надихнули поїздки з дружиною Меліндою у бідні країни, після того, як він перестав працювати в Microsoft.

Банку з фекаліями Білл Гейтс приніс на виставку для того, щоб показати, скільки мікробів живе в такому невеликому зразку.

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Відео: РБК-Україна