Новое изобретение: на презентацию новинки Билл Гейтс принес банку с фекалиями

Билл Гейтс (Скриншот из видео/GeekWire)

Он объяснил, что вдохновило его на создание нового изобретения

Миллиардер-филантроп и основатель Microsoft Билл Гейтс в Пекине презентовал свое новое изобретение – унитаз, который может работать без воды. Для того, чтобы продемонстрировать работу нового агрегата, Билл Гейтс принес с собой банку с фекалиями, пишет BBC.

Свое новое изобретение – туалет, который может работать без воды и сточных труб, Билл Гейтс показал на выставке передовой техники Reinvented Toilet Expo в Пекине.

Свою речь миллиардер начал с того, что рассказал, что его жена Мелинда попросила не говорить о фекалиях и туалетах во время обеда.

"Я определенно никогда не думал, что Мелинда попросит меня прекратить говорить о туалетах и фекальных остатках за обеденным столом", - пошутил Гейтс.

Он рассказал, что новый туалет не нуждается в воде и сточных трубах. Он отделяет твердые отходы от жидких, а потом оба вида нечистот перерабатываются в химические удобрения.

На разработку этого экологического туалета фонд Била Гейтса и его жены Мелинды потратил почти 7 лет и $200 миллионов.

Автор изобретения считает, что это самое значительное достижение в области санитарии за последние 200 лет. За время разработки было создано 20 моделей. Однако Билл Гейтс заявил, что для того, чтобы этот туалет стали массово использовать, нужно еще десять лет и еще $200 миллионов.

Скриншот из видео (YouTube/GeekWirе)

Он объяснил, что ежегодно полмиллиона детей в возрасте до пяти лет погибают от заболеваний, которые вызваны плохой санитарией. На первом месте среди этих заболеваний – диарея и холера. На создание туалета его вдохновили поездки с женой Мелиндой в бедные страны, после того, как он перестал работать в Microsoft.

Банку с фекалиями Билл Гейтс принес на выставку для того, чтобы показать, сколько микробов живет в таком небольшом образце.

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Видео: РБК-Украина