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Палеонтологи знайшли останки самої маленької мавпи

STYLERНаука і техніка    07.11.2018 - 15:35
Фото: Колаж РБК-Україна
Фото: Колаж РБК-Україна

Вага тварини становила 3,5 кілограми

Палеонтологи з Кенії знайшли рештки самої маленької мавпи, вага якої складає всього 3,5 кілограма - тобто менше, ніж кішка. Про це повідомляє інформаційний портал Live Science.

Новий вид отримав назву Simiolus minutus. Його ідентифікували за трьома крихітними зубами, які були виявлені під час розкопок на пагорбах в кенійському окрузі Баринго.

Палеонтологи знайшли останки самої маленької мавпиФото: (Stony Brook University)

Судячи по будові зубів, вид Simiolus minutus, як й колобіни, харчувався виключно листям і фруктами. Зараз зразки зубів зберігаються в Національному музеї Кенії.

Палеонтологи знайшли останки самої маленької мавпиФото: (Stony Brook University)

Зазначено, що вік останків становить близько 12,5 мільйонів років. Вчені не знають, коли вид припинив існувати. Є припущення, що він не витримав конкуренції за їжу з тонкотілими мавпами, яких нині називають носачами і лангурами.

Нагадаємо, що фермер відкопав на своєму полі древні статуї.

Ми писали, що недалеко від Мехіко знайшли тунель, що веде у похоронну камеру. На думку дослідників, він веде у потойбічний світ.

Також раніше археологи знайшли скіфський артефакт, який зберігся практично цілим.

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