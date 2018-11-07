Палеонтологи знайшли останки самої маленької мавпи

Фото: Колаж РБК-Україна

Вага тварини становила 3,5 кілограми

Палеонтологи з Кенії знайшли рештки самої маленької мавпи, вага якої складає всього 3,5 кілограма - тобто менше, ніж кішка. Про це повідомляє інформаційний портал Live Science.

Новий вид отримав назву Simiolus minutus. Його ідентифікували за трьома крихітними зубами, які були виявлені під час розкопок на пагорбах в кенійському окрузі Баринго.

Фото: (Stony Brook University)

Судячи по будові зубів, вид Simiolus minutus, як й колобіни, харчувався виключно листям і фруктами. Зараз зразки зубів зберігаються в Національному музеї Кенії.

Фото: (Stony Brook University)

Зазначено, що вік останків становить близько 12,5 мільйонів років. Вчені не знають, коли вид припинив існувати. Є припущення, що він не витримав конкуренції за їжу з тонкотілими мавпами, яких нині називають носачами і лангурами.

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