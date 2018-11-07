Палеонтологи нашли останки самой маленькой обезьяны

Фото: Коллаж РБК-Украина

Вес животного составлял 3,5 килограмма

Палеонтологи из Кении нашли останки самой маленькой обезьяны, вес которой составляет всего 3,5 килограмма - то есть меньше, чем кошка. Об этом сообщает информационный портал Live Science.

Новый вид получил название Simiolus minutus. Его идентифицировали по трем крошечным зубам, которые были обнаружены во время раскопок на холмах в кенийском округе Баринго.

Фото: (Stony Brook University)

Судя по строению зубов, вид Simiolus minutus, как и колобины, питался исключительно листвой и фруктами. Сейчас образцы зубов хранятся в Национальном музее Кении.

Фото: (Stony Brook University)

Указано, что возраст останков составляет 12,5 миллионов лет. Ученые не знают, когда вид прекратил существовать. Есть предположения, что он не выдержал конкуренции за пищу с тонкотелыми обезьянами, которых в настоящее время называют носачами и лангурами.

Напомним, что фермер откопал на своем поле древние статуи.

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