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Палеонтологи нашли останки самой маленькой обезьяны

STYLERНаука и техника    07.11.2018 - 15:35
Фото: Коллаж РБК-Украина
Фото: Коллаж РБК-Украина

Вес животного составлял 3,5 килограмма

Палеонтологи из Кении нашли останки самой маленькой обезьяны, вес которой составляет всего 3,5 килограмма - то есть меньше, чем кошка. Об этом сообщает информационный портал Live Science.

Новый вид получил название Simiolus minutus. Его идентифицировали по трем крошечным зубам, которые были обнаружены во время раскопок на холмах в кенийском округе Баринго. 

Палеонтологи нашли останки самой маленькой обезьяныФото: (Stony Brook University)

Судя по строению зубов, вид Simiolus minutus, как и колобины, питался исключительно листвой и фруктами. Сейчас образцы зубов хранятся в Национальном музее Кении.

Палеонтологи нашли останки самой маленькой обезьяныФото: (Stony Brook University)

Указано, что возраст останков составляет 12,5 миллионов лет. Ученые не знают, когда вид прекратил существовать. Есть предположения, что он не выдержал конкуренции за пищу с тонкотелыми обезьянами, которых в настоящее время называют носачами и лангурами. 

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