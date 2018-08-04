Помер всесвітньо відомий вчений і громадський діяч

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На момент смерті легенді світової науки було 96 років

На 97-му році життя помер вірменський вчений зі світовим ім'ям, іноземний член Російської академії наук Сергій Амбарцумян. Про це розповідають у президії НАН Вірменії.

"Національна академія наук з глибоким сумом повідомляє, що на 97-му році життя помер академік НАН україни, іноземний член РАН, вчений зі світовим ім'ям, один із засновників вірменської школи механіки, державний і громадський діяч Сергій Амбарцумян", – йдеться в повідомленні.

Фото: (facebook.com/liana.shaverdyan)

Сергій Олександрович Амбарцумян – доктор технічних наук, академік АН Вірменської РСР з 1965 року. У 1970-1977 рр. був директором Інституту механіки, у 1977-1991 рр. – ректор Єреванського державного університету. Академік Міжнародної інженерної академії, член Міжнародної академії астронавтики, Американського товариства механіків і ряду інших наукових організацій. Був депутатом Верховної Ради СРСР і Верховної Ради Вірменської РСР. Удостоєний багатьох державних нагород і звань.

Нагадаємо, що соліст популярної білоруської групи помер в день виступу. Учасники групи повідомили про смерть співака за 30 хвилин до запланованого виступу.

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Відео: (video.rbc.ua)