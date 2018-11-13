Вчені виявили планети-"вигнанці", які не обертаються навколо зірок

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Планети отримали назви OGLE-2017-BLG-0560 і OGLE-2012-BLG-1323

Астрономи Варшавського університету у Польщі виявили дві блукаючі планети у нашій галактиці Чумацький Шлях, які не обертаються навколо зірок. Про це повідомляє Digitaltrends.

Знайдені планети отримали назви OGLE-2017-BLG-0560 і OGLE-2012-BLG-1323. Перша - розміром з Юпітер, а друга - щось середнє між Нептуном та Землею.

Зазначається, що в теорії раніше йшлося про ймовірне існування планет, у яких немає зірок. На цей рахунок у світі астрономії протягом багатьох років вирували дебати.

Знайти ці планети було завданням не з легких, лскільки "мандрівники" не висвітлюються зірками, і тому завжди темні.

Дослідники змогли ідентифікувати планети за допомогою методу під назвою гравітаційне мікролінзування, дивлячись на те, коли планета перебуває між далекими зірками і Землею. Коли це відбувається, планета веде себе як об'єктив і спотворює світло, яке можна побачити від зірок, коли воно досягає Землі.

Раніше повідомлялося, що 10 листопада повз Землі пролетіли три великих астероїда.

Нагадаємо, нещодавно вчені з Гарвардського університету в США опублікували результати одних досліджень і зробили шокуючу заяву. За їх словами перший помічений в Сонячній системі міжзоряний об'єкт під робочою назвою "Оумуамуа" може бути цілком реальним уламком космічного літального апарату якийсь розумної інопланетної цивілізації.

Також ми писали про те, що дослідники з Гарвард-Смітсонівського центру з'ясували, що живі організми здатні розселитися по всьому Чумацькому Шляху з допомогою різних космічних об'єктів, наприклад, метеоритів, астероїдів і комет.

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Відео: РБК-Україна