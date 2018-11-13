Ученые обнаружили планеты-"изгои", которые не вращаются вокруг звезд

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Планеты получили названия OGLE-2017-BLG-0560 и OGLE-2012-BLG-1323

Астрономы Варшавского университета в Польше обнаружили две блуждающие планеты в нашей галактике Млечный Путь, которые не вращаются вокруг звезд. Об этом сообщает Digitaltrends.

Найденные планеты получили названия OGLE-2017-BLG-0560 и OGLE-2012-BLG-1323. Первая - размером с Юпитер, а вторая - что-то среднее между Нептуном и Землей.

Отмечается, что в теории ранее говорилось о вероятном существовании планет, у которых нет звезд. На этот счет в мире астрономии в течение многих лет бушевали дебаты.

Найти эти планеты было задачей не из легких, так как "странники" не освещаются звездами, и потому всегда темные.

Исследователи смогли идентифицировать планеты с помощью метода под названием гравитационное микролинзирование, глядя на то, когда планета находится между далекими звездами и Землей. Когда это происходит, планета ведет себя как объектив и искажает свет, который можно увидеть от звезд, когда он достигает Земли.

Ранее сообщалось, что 10 ноября мимо Земли пролетели три больших астероида.

Напомним, недавно ученые из Гарвардского университета в США опубликовали результаты одних из исследований и сделали шокирующее заявление. По их словам первый замеченный в Солнечной системе межзвездный объект под рабочим именем "Оумуамуа" может быть вполне реальным обломком космического летательного аппарата какой-то разумной инопланетной цивилизации.

Также мы писали о том, что исследователи из Гарвард-Смитсоновского центра выяснили, что живые организмы способны расселиться по всему Млечному Пути с помощью различных космических объектов, например, метеоритов, астероидов и комет.

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Видео: РБК-Украина