Зорепад Персеїди: коли дивитися і як зняти

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Фахівці розповіли, яку камеру краще використовувати для знімків

У ці вихідні жителі країни зможуть насолодитися унікальним явищем – зорепадом Персеїди. Про це повідомляє ТСН.

Самий видовищний зорепад року розпочнеться увечері 11 серпня і триватиме до 13 серпня. Старт призначено на 22:00, а найінтенсивніший потік можна буде побачити 13 серпня після опівночі. Середня швидкість Персеїд - 210 тис. км/год. Рекордна щільність зірок була зафіксована в 1863 році. Тоді на небі зафіксували відразу 215 яскравих спалахів.

Зорепад утворюється в результаті проходження Землі через шлейф пилових частинок, випущених кометою Свіфта-Туттля. Найдрібніші частинки згорають в земній атмосфері і утворюють "зоряний дощ". Інтенсивність потоку наростає поступово, потім доходить до свого піку, а потім знову йде на спад. Зорепад Персеїди мешканці планети можуть спостерігати щорічно в серпні.

Фото: Персеїди (ТСН)

Для того, щоб побачити це незвичайне явище, потрібно вибратися за місто, подалі від освітлених місць. Очам потрібно півгодини, щоб звикнути до темряви. Потік досягає 60-70 метеорів на годину, а це значить, що побачити смуги і вогняні кулі можна практично кожну хвилину.

Для того, щоб зробити якісний знімок, фахівці радять використовувати штатив, максимально тривалу витримку і таймер або дистанційне керування затвором камери. Також експерти рекомендують використовувати широкоформатний об'єктив для того, щоб захопити якомога більше простору.

До речі, ми раніше писали про те, що 11 серпня відбудеться сонячне затемнення.

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Відео: РБК-Україна