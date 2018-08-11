Звездопад Персеиды: когда смотреть и как заснять

Иллюстративное фото (pixabay)

Специалисты рассказали, какую камеру лучше использовать для снимков

В эти выходные жители страны смогут насладиться уникальным явлением – звездопадом Персеиды. Об этом сообщает ТСН.

Самый зрелищный звездопад года начнется вечером 11 августа и будет продолжаться до 13 августа. Старт назначен на 22:00, а самый интенсивный поток можно будет увидеть 13 августа после полуночи. Средняя скорость Персеид - 210 тыс. км/час. Рекордная плотность звезд была зафиксирована в 1863 году. Тогда на небе зафиксировали сразу 215 ярких вспышек.

Звездопад образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Туттля. Самые мелкие частицы сгорают в земной атмосфере и образуют "звездный дождь". Интенсивность потока нарастает постепенно, потом доходит до своего пика, а затем снова идет на спад. Звездопад Персеиды жители планеты могут наблюдать ежегодно в августе.

Фото: Персеиды (ТСН)

Для того, чтобы увидеть это необычное явление, нужно выбраться за город, подальше от освещенных мест. Глазам нужно полчаса, чтобы привыкнуть к темноте. Поток достигает 60-70 метеоров в час, а это значит, что увидеть полосы и огненные шары можно практически каждую минуту.

Для того, чтобы сделать качественный снимок, специалисты советуют использовать штатив, максимально длительную выдержку и таймер или дистанционное управление затвором камеры. Также эксперты рекомендуют использовать широкоформатный объектив для того, чтобы захватить как можно больше пространства.

Кстати, мы ранее писали о том, что 11 августа состоится солнечное затмение.

А также сообщали, чего ждать от солнечного затмения разным знакам зодиака.

Видео: РБК-Украина