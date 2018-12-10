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Ліки потрібні прямо зараз: мама просить допомогти врятувати дівчинку

STYLERПотрібна допомога    10.12.2018 - 23:05
Ліки потрібні прямо зараз: мама просить допомогти врятувати дівчинку
Фото: (Колаж РБК-Україна)

За кілька днів дитина пережила дві операції, але лікування призупинилося через брак коштів

В Київ в дитячу пульмонологію з Харківської обласної дитячої лікарні була доставлена півторарічна дівчинка. Лікарі поставили неправильний діагноз, тому занадто пізно виявилася причина поганого самопочуття дитини. За три дні маленька Онора пережила дві операції: витягання чужорідного тіла зі шлунку і відкачування рідини з легені. Валентина, мама дитини, що постраждала через лікарську недбалість, просить про допомогу.

Раніше Styler повідомляв, що в шлунку маленької Онори була знайдена металева квіточка, яку дитина відкусила від іграшки. Лікарі дитячої поліклініки у Харкові встановили кілька діагнозів і всі виявилася неправильними. Через кілька днів після діагностики бронхіту малятко стало блювати кров'ю, температура піднялася до 40 градусів, згадує мама.

При смерті дитину привезли у Харківську обласну лікарню №7, де лікарі визначили справжні причини моторошного стану дитини. Дитині стало гірше і її підключили до апаратів штучного дихання. Звідти дівчинку екстрено привезли в дитячу пульмонологію в Києві, сказавши, що там півторарічну Онору поставлять на ноги. Після початку медикаментозного лікування у дівчинки стала відмовляти печінка і почалася обструкція нирок.

 

Фото: (Кисельова Ганна/РБК-Україна)

Валентина розповіла, що в складній ситуації поруч виявилися абсолютно незнайомі люди, які спробували допомогти. За кілька днів вона зайняла і витратила більше 60 тисяч гривень, однак зараз брати гроші нізвідки. Лікарі кажуть, що необхідно почати термінове відновлення організму, інакше дитина загине.

Реквізити для допомоги: 4188 3710 2411 4754 - Chepusova Valentina (Черпусова Валентина Сергіївна).

Нагадаємо, що через лікарську недбалість у легені пенсіонера залили чистячий засіб.

Раніше у Львівській області за лікарську недбалість посадили акушера-гінеколога.

Відео: РБК-Україна

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