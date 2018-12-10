Лекарства нужны прямо сейчас: мама просит помочь спаси девочку

Фото: (Коллаж РБК-Украина)

За несколько дней ребенок пережил две операции, но лечение приостановилось из-за нехватки средств

В Киев в детскую пульмонологию из Харьковской областной детской больницы была доставлена полуторагодовалая девочка. Врачи поставили неправильный диагноз, потому слишком поздно обнаружилась причина плохого самочувствия ребенка. За три дня маленькая Анора пережила две операции: извлечение инородного тела из желудка и откачивание жидкости из легкого. Валентина, мама ребенка, пострадавшего из-за врачебной халатности, просит о помощи.

Ранее Styler сообщал, что в желудке маленькой Аноры был найден металлический цветочек, который ребенок откусил от игрушки. Врачи детской поликлиники в Харькове установили несколько диагнозов и все оказалась неправильными. Спустя несколько дней после диагностики бронхита малышка стала блевать кровью, температура поднялась до 40 градусов, вспоминает мама.

При смерти ребенок был доставлен в Харьковскую областную больницу №7, где врачи определили настоящие причины жуткого состояния ребенка. Ребенку стало хуже и его подключили к аппаратам искусственного дыхания. Оттуда малышку экстренно доставили в детскую пульмонологию в Киеве, сказав, что там полуторагодовалую Анору поставят на ноги. После начала медикаментозного лечения у девочки стала отказывать печень и началась обструкция почек.

Фото: (Киселева Анна/РБК-Украина)

Валентина рассказала, что в сложной ситуации рядом оказались совершенно незнакомые люди, которые попытались помочь. За несколько дней она заняла и потратила больше 60 тысяч гривен, однако сейчас брать деньги неоткуда. Сейчас врачи говорят, что необходимо начать срочное восстановление организма, иначе ребенок погибнет.

Реквизиты для помощи: 4188 3710 2411 4754 - Chepusova Valentina (Черпусова Валентина Сергеевна).

Напомним, что из-за врачебной халатности в легкие пенсионера залили чистящее средство.

Ранее во Львовской области за врачебную халатность посадили акушера-гинеколога.

Видео: РБК-Украина