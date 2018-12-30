Важлива кожна гривня: хлопчик з рідкісною хворобою потребує допомоги

Віті Веретьонкіну 9 років і у нього гостра форма рідкісного виду онкології — лімфобластний лейкоз. Це захворювання неможливо вилікувати навіть высокодозною хіміотерапією. Єдиний порятунок для Віті — термінова трансплантація кісткового мозку. Операцію можуть провести тільки за кордоном, тому що ніхто з рідних не підійшов як донор. Сім'я збирає гроші, але часу практично немає. Лікарі дають Віті на життя всього місяць, розповідається в сюжеті ТСН.

Про хворобу маленького Віті стало відомо влітку, коли у хлопчика з'явилася висока температура, він практично перестав вставати з ліжка.

"Температура, блювота, він постійно спав. Ось спить і спить, температура. З спортсмена він перетворився на старенького дідуся", - розповіла мати хлопчика Олена Веретьонкіна.

Лікарі розповіли, що хлопець приїхав в лікарню практично при смерті з важкою формою лейкозу, яка зустрічається лише у 5% онкохворих. За лічені дні пухлина, яка ховалася в грудній клітці дитини, перетворилася на величезну кулю. Лейкоз у хлопчика був настільки агресивний, що під час першого блоку хіміотерапії хлопчик тричі впадав у кому.

"За розміром вона (пухлина – ред.) була десь як футбольний м'яч. Коли він лягав, настільки тиснула йому на серце і на дихальний шлях, що він просто задихався", - каже лікар-онкогематолог Миколаївської обласної дитячої лікарні Михайло Адирам.

Близько місяця мама Віті приховувала від сина страшний діагноз, але йому вдалося пережити інсульт і вона розповіла хлопчикові правду. Вітя каже, що після цього йому навіть стало легше - бо зрозумів, з чим бореться і вирішив перемогти.

"Це у мене ще слабка болячка, я подумав, і я з нею впораюся. Мене завжди називали переможцем і я завжди перемагав. Вирішив, що здолаю цю болячку", - сказав онкохворий хлопчик.

Вітя Веретьонкин (скріншот: youtube.com)

Зараз у Віті третій блок хіміотерапії. Він повинен бути останнім, кажуть медики, адже його лейкоз від такого лікування тільки гальмується. Остаточно врятувати хлопчика може тільки трансплантація кісткового мозку. Лікарі кажуть, що у нього є максимум місяць. В Україні операцію зробити неможливо, тому що ні один родич не підійшов як донор. Квитки на літак надасть авіакомпанія МАУ згідно договору з телеканалом "1+1". А Вітю готова прийняти клініка в Туреччині.

"Божевільний рахунок. 110 тисяч доларів. Я не знаю, чи маю я право просити таку суму, але вона мені потрібна, просто потрібна, щоб врятувати дитину", - розповідає його мама.

Рятувати Вітю взялися не тільки дорослі, але і діти. У школі провели ярмарок, його однокласники кажуть, він душа їх 4-го класу. Але сума, яку вдалося зібрати – мізерна в порівнянні з рахунком. А дорогоцінний для Віті час закінчується.

"Люди, допоможіть мені, будь ласка, зібрати таку суму на лікування. Вона мені дуже потрібна, щоб не померти", - каже маленький Вітя.

Вітя Веретьонкин (скріншот: youtube.com)

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5168 7573 6964 6353 - ВЕРЕТЕНКІНА ОЛЕНА ВАСИЛІВНА (мама)

ТЕЛ.: 063 718 56 25, ОЛЬГА ВІКТОРІВНА (бабуся)

Нагадаємо, що через неправильний діагноз лікарів півторарічна Анора може залишитися інвалідом. Мама приймає будь-яку допомогу.

Також повідомлялося, що мама просить допомогти врятувати дитину.

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