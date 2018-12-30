Важна каждая гривна: мальчик с редкой болезнью нуждается в помощи

Вите Веретьонкину 9 лет и у него острая форма редкого вида онкологии — лимфобластный лейкоз. Это заболевание невозможно вылечить даже самой высокодозной химиотерапией. Единственное спасение для Вити — срочная трансплантация костного мозга. Операцию могут провести только за границей, потому что никто из родных не подошел как донор. Семья собирает деньги, но времени практически нет. Врачи дают Вите на жизнь всего месяц, рассказывается в сюжете ТСН.

О болезни маленького Вити стало известно летом, когда у мальчика появилась высокая температура, он практически перестал вставать с кровати.

"Температура, рвота, он постоянно спал. Вот спит и спит, температура. Из спортсмена он превратился в старенького дедушку", - рассказала мать мальчика Елена Веретенкина.

Врачи рассказали, что мальчик приехал в больницу практически при смерти с тяжелой формой лейкоза, которая встречается лишь у 5% онкобольных. За считанные дни опухоль, которая пряталась в грудной клетке ребенка, превратилась в огромный шар. Лейкоз у мальчика был настолько агрессивен, что во время первого блока химиотерапии мальчик трижды впадал в кому.

"По размеру она (опухоль – ред.) была где-то как футбольный мяч. Когда он ложился, настолько давило ему на сердце и на дыхательный путь, что он просто задыхался", - говорит врач-онкогематолог Николаевской областной детской больницы Михаил Адирам.

Около месяца мама Вити скрывала от сына страшный диагноз, но ему удалось пережить инсульт и она рассказала мальчику правду. Витя говорит, что после этого ему даже стало легче - потому что понял, с чем борется и решил победить.

"Это у меня еще слабая болячка, я подумал, и я с ней справлюсь. Меня всегда называли победителем и я всегда побеждал. Решил, что одолею эту болячку", - сказал онкобольной мальчик.

Витя Веретьонкин (скриншот: youtube.com)

Сейчас у Вити третий блок химиотерапии. Он должен быть последним, говорят медики, ведь его лейкоз от такого лечения только тормозится. Окончательно спасти мальчика может только трансплантация костного мозга. Врачи говорят, что у него есть максимум месяц. В Украине операцию сделать невозможно, потому что ни один родственник не подошел как донор. Билеты на самолет предоставит авиакомпания МАУ согласно договору с телеканалом "1+1". А Витю готова принять клиника в Турции.

"Сумасшедший счет. 110 тысяч долларов. Я не знаю, имею ли я право просить такую сумму, но она мне нужна, просто нужна, чтобы спасти ребенка", - рассказывает его мама.

Спасать Витю взялись не только взрослые, но и дети. В школе провели ярмарку, его одноклассники говорят, он душа их 4-го класса. Но сумма, которую удалось собрать – мизерная по сравнению со счетом. А драгоценный для Вити время истекает.

"Люди, помогите мне, пожалуйста, собрать такую сумму на лечение. Она мне очень нужна, чтобы не умереть", - говорит маленький Витя.

Витя Веретьонкин (скриншот: youtube.com)

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5168 7573 6964 6353 - ВЕРЕТЕНКИНА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА (мама)

ТЕЛ.: 063 718 56 25, ОЛЬГА ВИКТОРОВНА (бабушка)

Напомним, что в из-за неправильного диагноза врачей полуторагодовалая Анора может остаться инвалидом. Мама принимает любую помощь.

Также сообщалось, что мама просит помочь спасти ребенка.

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