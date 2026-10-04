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Люди 04 октября 2026, 12:12

"Люди гуглят, чтобы сравнить": Alyona Alyona рассказала, что украинцы чаще всего ищут о ней в Google

Артистка призналась, что ее удивило, почему среди всех событий в карьере людей больше всего интересует именно ее вес
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Alyona Alyona (коллаж: Styler)
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Украинская реперка Alyona Alyona высказалась о внимании аудитории к ее внешности. Артистка рассказала, что одним из самых распространенных запросов о ней у Google остается вопрос о весе.

Как рассказывает Styler, об этом Alyona Alyona сообщила в своем Instagram.

Что чаще всего ищут о Alyona Alyona

По словам артистки, она узнала, что среди самых распространенных запросов о ней есть вопрос "Какой вес". Для реперки это стало неожиданностью, ведь за годы карьеры в ее жизни произошло множество событий, связанных с музыкой и профессиональной деятельностью.

Alyona Alyona предположила, что часть людей ищет эту информацию, чтобы сравнить себя с ней.

"Это какой-то элемент самоутверждения, люди гуглят для того, чтобы понять, больше или меньше они, чем я", - сказала артистка.

Она также отметила, что в течение многих лет вокруг нее многое менялось, однако интерес к ее весу оставался.

Что реперка говорила о своем весе

Alyona Alyona и раньше открыто говорила об изменениях веса. По словам исполнительницы, популярной она стала, когда весила 122 кг.

При попытках похудеть минимальный вес артистки составил 110 кг. Максимальный вес достигал 134 кг – до этой отметки, по ее словам, она дважды возвращалась в периоды сильного стресса и нервных срывов.

Теперь Alyona Alyona планирует больше говорить об этой теме со своей аудиторией. Реперка анонсировала серию публикаций, в которых поделится личными историями об изменениях веса, комплексах и отношении к собственному телу.

Что Alyona Alyona рассказала в новом видео

В новом видео Alyona Alyona продолжила делиться своей историей веса. Реперка рассказала, что родилась с обычным весом и ростом, однако еще с раннего детства замечала, что чувствует голод чаще других детей.

Артистка вспомнила, что в детском саду могла выпить два-три стакана томатного сока, когда другим хватало одного. Даже поевши дома, она часто соглашалась поесть еще раз у друзей или соседей. При этом, по словам Alyona, в семье не было недостатка пищи, а ее рацион ничем особенным не отличался.

Впоследствии мама пыталась контролировать питание дочери, а позже родители стали обращаться с ней к врачам. Сама реперка говорит, что до сих пор не знает однозначного ответа на вопрос, почему чувство голода сопровождало ее с раннего детства.

Какой Alyona Alyona была до популярности

До музыкальной карьеры Alyona Alyona работала воспитательницей в детском саду, а широкую популярность приобрела уже во взрослом возрасте. Настоящим прорывом для нее стал вышедший в 2018 году трек "Рибки", который быстро привлек внимание к реперке.

Впоследствии артистка вышла далеко за пределы украинской рэп-сцены. Она получила международное признание, выступала на крупных европейских фестивалях, а в 2024 году вместе с Jerry Heil представила Украину на "Євробаченні", где дуэт занял третье место.

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