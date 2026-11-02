Андрей Фединчик про "Жіночий лікар. Нове життя" и жизнь после службы: "Если встречу любовь, прятаться не буду"

– Какой была ваша первая мысль, когда снова вышли на съемочную площадку?

– Безграничная радость! Я откровенно скучал по профессии. Это то, чем я хотел бы заниматься по жизни. Мог ли я проявиться в других профессиях - да, хочу ли я этого - нет!

– Чем роль в новом сезоне "Жіночий лікар. Нове життя" вас заинтересовала?

– Когда я читал сценарий - удивлялся, сколько у нас похожего. Мой персонаж - бывший военный, списанный из-за проблем со спиной. Часто вспыльчивый и несдержанный. Одиночка. Как будто обо мне все.

– Как сейчас чувствуете себя и удается ли совмещать восстановление после операции со съемками?

– Если я занимаюсь каждый день, то чувствую себя неплохо. Это уже на всю жизнь у меня, надо постоянно держать спину в тонусе: плавания, физнагрузки, которые разрешены. Поэтому часто тренируюсь на съемках в паузах между сценами.

– После службы изменилось ваше отношение к историям, которые предлагают играть?

– Да нет. У меня ограничения на съемки такие, как и были и раньше.

– Как вы с сыном любите проводить время вдвоем?

– Как и все. Погулять во дворе, развлечься в ТЦ, дома потусить.

– Вы сейчас готовы к новым отношениям или пока не торопитесь?

– Не уверен еще. Но если встречу любовь, то, конечно, прятаться не буду.

– Когда личная жизнь активно обсуждается, хочется объяснить свою позицию или вообще не читать комментарии?

– Если это здоровая критика, тогда важно ее воспринимать. Соглашаться или нет - в зависимости от своего отношения. Если это просто хейт, тогда вообще не обращать внимания, тебя просто хотят сбить с пути. Автора блокирую и иду дальше.

– Какой ближайший план, не связанный с работой, вас по-настоящему радует?

– Мой план - не сходить с маршрута. Он сейчас самый точный за всю мою жизнь.

Что известно о сериале "Жіночий лікар. Нове життя"

Четвертый сезон "Жіночого лікаря. Нове життя" создают СТБ и FILM.UA Group. Премьера намечена на 2027 год.

Андрей Исаенко вернется к роли акушера-гинеколога Михаила Гончара. Новой заведующей отделением станет Марина Яворская, женщина из его прошлого. А военный хирург Олесь Захарчук составит Гончару конкуренцию и в профессиональной, и личной жизни. В то же время Олег Мельник продолжит интриги, угрожающие руководству и работе медцентра.

В новом сезоне сыграют Андрей Фединчик, Зоряна Марченко, Евгений Ефремов, Надежда Левченко, Алексей Нагрудный, Александра Люта, Надежда Хильская и другие актеры. Режиссер-постановщик - Андрей Колесник.