Андрій Федінчик про "Жіночий лікар. Нове життя" та життя після служби: "Якщо зустріну кохання, ховатись не буду"

– Якою була ваша перша думка, коли знову вийшли на знімальний майданчик?

– Безмежна радість! Я відверто сумував за професією. Це те, чим я хотів би займатись по житті. Чи міг би я проявитись в інших професіях - так, чи хочу я цього - ні!

– Чим роль у новому сезоні "Жіночий лікар. Нове життя" вас зацікавила?

– Коли я читав сценарій - дивувався, скільки у нас схожого. Мій персонаж - колишній військовий, списаний через проблеми зі спиною. Часто запальний і нестриманий. Одинак. Наче про мене все.

– Як зараз почуваєтеся і чи вдається поєднувати відновлення після операції зі зйомками?

– Якщо я займаюсь кожен день, то почуваюсь непогано. Це вже на все життя у мене, треба постійно тримати спину в тонусі: плавання, фізнавантаження, які дозволені. Тому часто тренуюсь на зйомках в паузах між сценами.

– Після служби змінилося ваше ставлення до історій, які пропонують грати?

– Та ні. У мене обмеження на зйомки ті, що були й раніше.

– Як ви із сином любите проводити час удвох?

– Як і всі. Погуляти у дворі, розважитись у ТЦ, вдома потусити.

– Ви зараз готові до нових стосунків чи поки не поспішаєте?

– Не впевнений ще. Але якщо зустріну кохання, то, звісно, ховатись не буду.

– Коли особисте життя активно обговорюють, хочеться пояснити свою позицію чи взагалі не читати коментарі?

– Якщо це здорова критика, тоді важливо її сприймати. Погоджуватись або ні - залежно від свого ставлення. Якщо це просто хейт, тоді взагалі не звертати увагу, тебе просто хочуть збити зі шляху. Автора блокую та іду далі.

– Який найближчий план, не пов’язаний із роботою, вас по-справжньому тішить?

– Мій план - не сходити з маршруту. Він зараз найточніший за все моє життя.

Що відомо про серіал "Жіночий лікар. Нове життя"

Четвертий сезон "Жіночого лікаря. Нове життя" створюють СТБ та FILM.UA Group. Прем’єра запланована на 2027 рік.

Андрій Ісаєнко повернеться до ролі акушера-гінеколога Михайла Гончара. Новою завідувачкою відділення стане Марина Яворська, жінка з його минулого. А військовий хірург Олесь Захарчук складе Гончару конкуренцію і в професійному, і в особистому житті. Водночас Олег Мельник продовжить інтриги, які загрожуватимуть керівництву та роботі медцентру.

У новому сезоні зіграють Андрій Федінчик, Зоряна Марченко, Євген Єфремов, Надія Левченко, Олексій Нагрудний, Олександра Люта, Надія Хільська та інші актори. Режисер-постановник - Андрій Колесник.