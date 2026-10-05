rbc.ua
Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Главная Люди Асия Ахат рассказала, как живет во время войны и где находится ее муж
Люди 05 октября 2026, 18:21

Асия Ахат рассказала, как живет во время войны и где находится ее муж

Артистка регулярно приезжает в Киев, где остаются ее семья, дом и самые близкие друзья
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Асия Ахат с семьей (коллаж: Styler)
Поделиться:

Украинская певица Асия Ахат рассказала о своей жизни во время полномасштабной войны. Артистка уточнила, сколько времени проводит в США и Украине, а также где живет ее муж Игорь Баленко.

Как рассказывает Styler, подробностями певица поделилась в интервью изданию BLIK.

Где сейчас живет Асия Ахат

По словам 61-летней артистки, в последние годы она фактически живет между Украиной и США.

Певица отметила, что приезжает в Украину каждые полтора-два месяца. Такой ритм жизни, по ее словам, сохраняется на протяжении всех лет полномасштабной войны.

"Я каждые полтора-два месяца в Украине. Здесь моя семья. Полгода здесь и полгода в Америке", - рассказала Ахат.

В Киеве у артистки есть дом неподалеку от монумента "Родина-мать". Она отметила, что в Украине также остаются ее семья и близкие друзья.

Где находится муж певицы

Муж Асии Ахат, бизнесмен Игорь Баленко, во время полномасштабной войны остается в Украине. Таким образом, артистка опровергла предположение, что он также переехал в США.

"Мой муж здесь живет. А кто будет деньги зарабатывать? У меня здесь классный дом, мои дорогие друзья - все близкие", - сказала она.

Ахат и Баленко поженились в 2000 году. У супругов есть общий сын Филипп.

Асия Ахат с мужем и сыном (фото: instagram.com/ahhattassia)

Планирует ли Асия Ахат оставаться в Украине

В ближайшие недели артистка планирует снова отправиться в США, однако уже в декабре намерена вернуться в Украину. В то же время окончательных планов на зиму она пока не строит из-за ситуации в стране.

Ахат также призналась, что хотела бы отправиться во всеукраинский тур, однако пока не решается на это из-за рисков для безопасности. По словам певицы, она переживает не только за себя, но и за свою команду и зрителей.

При этом певица продолжает музыкальную деятельность и работает над новыми песнями. Среди них есть и композиции на украинском языке.

Читайте также Ужин на двоих за 150 гривен: рецепт курицы с грибами и сыром в слоеном тесте 05 октября 2026, 17:37 MONATIK про "Фабрику зірок" и творчество во время войны: "Никаких искусственных образов" 05 октября 2026, 17:01 Рубашка, свитер и футболка: Андре Тан назвал вещи из мужского гардероба, которые следует носить женщинам 05 октября 2026, 16:29 Повалий спела "Пісню про рушник" в РФ и сделала новое заявление об украинцах (видео) 05 октября 2026, 16:09
Больше интересного
Люди Злата Огневич показала оскорбительные сообщения от хейтеров и рассказала, как на них реагирует 05 октября 2026, 15:37
Полезное Почему батарея горячая сверху и холодная снизу: когда радиатор нужно прочистить 05 октября 2026, 15:16
Гороскопы Гороскоп на 5-11 октября: что принесет неделя ретроградной Венеры и Новолуния 05 октября 2026, 14:54
Люди "Никаких суррогатных матерей": Леся Никитюк высказалась о рождении сына и свадьбе с Бабчуком 05 октября 2026, 14:18
Вкусно Как приготовить ароматное какао: рецепт с шоколадом и предварительным обжариванием 05 октября 2026, 13:49