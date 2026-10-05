Асія Ахат розповіла, як живе під час війни та де перебуває її чоловік
Українська співачка Асія Ахат розповіла про своє життя під час повномасштабної війни. Артистка уточнила, скільки часу проводить у США та Україні, а також де зараз живе її чоловік Ігор Баленко.
Як розповідає Styler, подробицями співачка поділилася в інтерв'ю виданню BLIK.
Де зараз живе Асія Ахат
За словами 61-річної артистки, останні роки вона фактично живе між Україною та США.
Співачка зазначила, що приїжджає до України кожні півтора-два місяці. Такий ритм життя, за її словами, зберігається протягом усіх років повномасштабної війни.
"Я кожні півтора-два місяці в Україні. Тут моя сім'я. Пів року тут, і пів року в Америці", - розповіла Ахат.
У Києві артистка має будинок неподалік від монумента "Батьківщина-мати". Вона наголосила, що в Україні також залишаються її сім'я та близькі друзі.
Де перебуває чоловік співачки
Чоловік Асії Ахат, бізнесмен Ігор Баленко, під час повномасштабної війни залишається в Україні. Таким чином артистка спростувала припущення, що він також переїхав до США.
"Мій чоловік тут живе. А хто буде гроші заробляти? У мене тут класний дім, мої любі друзі - всі найближчі", - сказала вона.
Ахат та Баленко одружилися у 2000 році. У подружжя є спільний син Філіп.
Чи планує Асія Ахат залишатися в Україні
Найближчими тижнями артистка планує знову вирушити до США, однак уже в грудні має намір повернутися до України. Водночас остаточних планів на зиму вона поки не будує через ситуацію в країні.
Ахат також зізналася, що хотіла б вирушити у всеукраїнський тур, проте наразі не наважується на це через безпекові ризики. За словами співачки, вона переживає не лише за себе, а й за свою команду та глядачів.
Водночас співачка продовжує музичну діяльність і працює над новими піснями. Серед них є й композиції українською мовою.
Раніше Styler також розповідав, хто з українських зірок виїжджав за кордон через війну, але згодом повернувся в Україну.