Блогеры Сева и Маша впервые стали родителями: показали сына и раскрыли его имя
Украинские блоггеры Всеволод Марковский, известный как Сева, и его возлюбленная Мария сообщили о пополнении в семье. У пары родился мальчик, которого новоиспеченные родители уже показали поклонникам.
Об этом пишет Styler со ссылкой на совместную публикацию пары в Instagram.
Сева и Маша стали родителями
В воскресенье, 29 ноября, блоггеры поделились радостной новостью и опубликовали первые фотографии новорожденного сына. Они показали лицо малыша, лежащего в больничной койке. Новоиспеченные родители не стали скрывать имя первенца. Мальчика назвали Матвеем.
"Марковский Матвей Всеволодович. Добро пожаловать в семью", - говорится в посте блоггеров.
Как отреагировали известные блоггеры на рождение ребенка
Радостная новость вызвала большой ажиотаж в социальных сетях.
С пополнением в семье супругов поздравили известные украинские блоггеры, среди которых Юлия Верба, Ева Коршик и Виктория Бакалова.
"Ура, ждали всей страной".
"Ураааа! Приветствую".
"Поздравляем! Машулька, ты молодец!"
Что известно об отношениях Севы и Маши
Сева и Маша, известная в социальных сетях под псевдонимом Roma Voice, получили популярность благодаря общим юмористическим видео. В своих блогах влюбленные освещают повседневную жизнь, отношения и делятся важными семейными событиями.
2026 год стал для пары особенным. В мае блоггеры объявили, что ожидают первенца, а уже в августе официально поженились.
В сентябре супруги устроили масштабную гендер-пати, во время которой узнали пол будущего ребенка. Для праздника пара подготовила фотозону с белыми шарами и тематическими декорациями.