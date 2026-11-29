Сева и Маша стали родителями

В воскресенье, 29 ноября, блоггеры поделились радостной новостью и опубликовали первые фотографии новорожденного сына. Они показали лицо малыша, лежащего в больничной койке. Новоиспеченные родители не стали скрывать имя первенца. Мальчика назвали Матвеем.

"Марковский Матвей Всеволодович. Добро пожаловать в семью", - говорится в посте блоггеров.

Новорожденный сын Севы и Маши (фото: instagram/kisylkaa)

Как отреагировали известные блоггеры на рождение ребенка

Радостная новость вызвала большой ажиотаж в социальных сетях.

С пополнением в семье супругов поздравили известные украинские блоггеры, среди которых Юлия Верба, Ева Коршик и Виктория Бакалова.

"Ура, ждали всей страной".

Комментарий под постом (скриншот)

"Ураааа! Приветствую".

Комментарий под постом (скриншот)

"Поздравляем! Машулька, ты молодец!"

Комментарий под постом (скриншот)

Что известно об отношениях Севы и Маши

Сева и Маша, известная в социальных сетях под псевдонимом Roma Voice, получили популярность благодаря общим юмористическим видео. В своих блогах влюбленные освещают повседневную жизнь, отношения и делятся важными семейными событиями.

2026 год стал для пары особенным. В мае блоггеры объявили, что ожидают первенца, а уже в августе официально поженились.

В сентябре супруги устроили масштабную гендер-пати, во время которой узнали пол будущего ребенка. Для праздника пара подготовила фотозону с белыми шарами и тематическими декорациями.